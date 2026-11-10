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Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюків

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Пес Патрон і джек-рассел-тер’єр Лана стали батьками сімох цуценят. Пара одружилася у вересні, а про весілля повідомили 2 листопада.

Пес Патрон став батьком і показав перші фото малюків

Талісман чернігівських рятувальників Пес Патрон став батьком невдовзі після одруження із своєю обраницею Ланою. Судячи з допису, Патрон став батьком одразу семи цуценят, передає УНН

Я знаю, ви чекали на цю новину: ми з Ланою стали батьками 

- йдеться у дописі. 

Патрон додав, що "кажуть, коли стаєш татком чи мамою, твоє життя змінюється", але "поки не зрозумів, як саме", та запитав у підписників: "Коли хочеться постійно бути поруч з ними, це воно? Чи коли хочеться знати, чому вони зараз попискують, і чому он той малий не пищить вже цілу хвилину? Або перевіряти, щоб усі вони поїли? Це про ці зміни говорять?…"

"Я дуже хочу бути для них хорошим батьком. Хочу, щоб вони ніколи не сумнівалися, що їх люблять. І щоб росли здоровими, певно для всіх батьків це найголовніше. Щоб їм було тепло й затишно. Щоб світ зустрів їх доброзичливо. І ще багато-багато таткових "щоб", - зазначається у пості. 

Пес також поділився мудрістю: "Любові не стає менше, коли нею ділишся". 

"Навпаки, виявилося, що її можна розділити на сім частин, і кожна буде цілою: на кожну плямку, носик і хвіст. І ще залишиться для Лани, для наших людей, для друзів. Тож я вперше передаю вам батьківський лизь. Такий турботливий і безмежно люблячий", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, 2 листопада стало відомо, що Пес Патрон одружився - його обраницею стала джек-рассел-тер’єр Лана. Щоправда весілля відбулось ще у вересні.

"Я від вас дещо приховав. Не спеціально, а просто мені видавалося, що зараз не час порушувати простір такими новинами, але з іншого боку, інші новини, не такі хороші, не питають нас. А я спитаю: з вашого дозволу, хочу поділитися особистими змінами…Цього вересня я одружився. Мою дружину звати Лана, вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру, це від нас не відняти). Я все відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як справи робочі, як волонтерство, ну, ви знаєте. Багато хто з вас проходив це. Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем", - зазначалося у пості Патрона в Instagram. 

Однак, тоді ж Патрон заінтригував підписників новинами, але пообіцяв розповісти їх трішки згодом. 

"А зараз хочу сказати тим, хто вагається, хто відкладає "на потім" щось лише для себе, для щастя, для усмішок… Може, не відкладайте? Не те, що "потім може не настати", ніхто не знає, кому скільки залишилося жити, просто, якщо почати ось сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Любові більше, і більше життя. Ми з Ланою даруємо вам любовний лизь. Він не тільки для справ романтичних, а й для всілякої любові: до своїх тваринок, до батьків, до країни і все інше. Цілуйте близьких, бережіть себе", - йдеться у аканті Патрона в Instagram.

Пес Патрон одружився: обраницею знаменитого чотирилапого стала Лана03.11.26, 00:05 • 20747 переглядiв

Вже за декілька дні Патрон поділився враженнями від сімейного життя, розповівши, що живе окремо від Лани. 

"За законами собачого шлюбу зовсім не обовʼязково ділити одну лежанку на двох. Тож ми з моєю коханою Ланою живемо окремо. Ми перегавкувалися з нею на цю тему і зрозуміли те, що я не зможу без свого Михайла, а вона без своєї матусі. Але ми багато гуляємо разом і ходимо одне до одного в гості. То я раніше думав, що тільки на службу можу бігти так радісно. А тепер і додому спішити хочеться. А ще зʼявилася звичка залишати для Ланочки найсмачніші ласощі. І коли на службі мене хтось пригощає, то я все не їм, забираю в пакетику додому, щоб потішити кохану. Ми щасливі, і це найважливіше. Тож всім передаємо сімейний лизь", - зазначалося на акаунті Патрона. 

Що відомо про Пса Патрона 

Джек-рассел-тер'єр Патрон став одним із найвідоміших собак України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Він бере участь у просвітницьких кампаніях, які навчають дітей і дорослих правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Тепер до новин про його діяльність додалася й особиста подія – поява чотирилапої обраниці Лани.

У лютому цього року генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Україні незламні не лише люди, але й тварини. Зокрема, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції головний представник Альянсу сказав, що побачив жагу до перемоги навіть в очах пса Патрона - собаки, який допомагає розміновувати території. 

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У 2022 році гурт Karta Svitu випустив на честь Пса Патрона пісню, яка вже має 7,2 млн переглядів на YouTube. 

Окрім того, у 2022 році Патрон у Києві під час отримання нагороди "За віддану службу" від Президента України Володимира Зеленського, облаяв тодішнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. 

"Познайомився із Патроном, він вже допоміг українській армії знешкодити понад 200 вибухових предметів і допомагає навчати дітей щодо безпеки поведінки із мінами. Президент Зеленський нагородив Патрона та його власника за те, що вони вже зробити і продовжують робити", - написав тоді Трюдо. 

Павло Башинський

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