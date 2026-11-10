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Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышей

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Пёс Патрон и джек-рассел-терьер Лана стали родителями семерых щенков. Пара поженилась в сентябре, а о свадьбе сообщили 2 ноября.

Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышей

Талисман черниговских спасателей Пёс Патрон стал отцом вскоре после свадьбы со своей избранницей Ланой. Судя по публикации, Патрон стал отцом сразу семерых щенков, передаёт УНН

Я знаю, вы ждали эту новость: мы с Ланой стали родителями 

- говорится в публикации. 

Патрон добавил, что "говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется", но "пока не понял, как именно", и спросил у подписчиков: "Когда хочется постоянно быть рядом с ними — это оно? Или когда хочется знать, почему они сейчас попискивают и почему вон тот малыш уже целую минуту не пищит? Или проверять, чтобы все они поели? Об этих изменениях говорят?…"

"Я очень хочу быть для них хорошим отцом. Хочу, чтобы они никогда не сомневались, что их любят. И чтобы росли здоровыми — наверное, для всех родителей это самое главное. Чтобы им было тепло и уютно. Чтобы мир встретил их доброжелательно. И ещё много-много папиных „чтобы", — отмечается в публикации. 

Пёс также поделился мудростью: "Любви не становится меньше, когда ею делишься". 

"Наоборот, оказалось, что её можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост. И ещё останется для Ланы, для наших людей, для друзей. Поэтому я впервые передаю вам родительский лизь. Такой заботливый и безгранично любящий", — говорится в сообщении. 

Отметим, 2 ноября стало известно, что Пёс Патрон женился — его избранницей стала джек-рассел-терьер Лана. Правда, свадьба состоялась ещё в сентябре.

"Я кое-что от вас скрыл. Не специально, просто мне казалось, что сейчас не время нарушать пространство такими новостями, но, с другой стороны, другие новости, не такие хорошие, нас не спрашивают. А я спрошу: с вашего разрешения хочу поделиться личными изменениями… В сентябре этого года я женился. Мою жену зовут Лана, она очаровательная собачка (хоть и с особенным джек-рассел-ским характером, этого у нас не отнять). Я всё откладывал свою личную жизнь, мне казалось, что она не так важна, как рабочие дела, как волонтёрство, ну, вы знаете. Многие из вас через это проходили. Но пройти мимо Ланы и не заглядеться я не смог. Нос к носу — и у нас нашлось столько общих тем", — отмечалось в публикации Патрона в Instagram. 

Однако тогда же Патрон заинтриговал подписчиков новостями, но пообещал рассказать о них немного позже. 

"А сейчас хочу сказать тем, кто сомневается, кто откладывает „на потом" что-то только для себя, для счастья, для улыбок… Может, не откладывайте? Не потому, что „потом может не наступить", — никто не знает, кому сколько осталось жить, — просто, если начать вот сегодня, то счастье точно продлится дольше. Больше любви и больше жизни. Мы с Ланой дарим вам любовный лизь. Он не только для романтических дел, но и для всякой любви: к своим животным, к родителям, к стране и ко всему остальному. Целуйте близких, берегите себя", — говорится в аккаунте Патрона в Instagram.

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Уже через несколько дней Патрон поделился впечатлениями от семейной жизни, рассказав, что живёт отдельно от Ланы. 

"По законам собачьего брака совсем не обязательно делить одну лежанку на двоих. Поэтому мы с моей любимой Ланой живём отдельно. Мы перегавкивались с ней на эту тему и поняли, что я не смогу без своего Михаила, а она — без своей мамы. Но мы много гуляем вместе и ходим друг к другу в гости. Раньше я думал, что так радостно могу бежать только на службу. А теперь хочется спешить и домой. А ещё появилась привычка оставлять для Ланочки самые вкусные лакомства. И когда на службе меня кто-то угощает, я всё не съедаю, забираю в пакетике домой, чтобы порадовать любимую. Мы счастливы, и это самое важное. Поэтому всем передаём семейный лизь", — отмечалось в аккаунте Патрона. 

Что известно о Псе Патроне 

Джек-рассел-терьер Патрон стал одной из самых известных собак Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Он участвует в просветительских кампаниях, которые обучают детей и взрослых правилам поведения с взрывоопасными предметами.

Теперь к новостям о его деятельности добавилось и личное событие — появление четвероногой избранницы Ланы.

В феврале этого года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине несокрушимы не только люди, но и животные. В частности, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности главный представитель Альянса сказал, что увидел жажду победы даже в глазах пса Патрона — собаки, которая помогает разминировать территории. 

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В 2022 году группа Karta Svitu выпустила в честь Пса Патрона песню, которая уже набрала 7,2 млн просмотров на YouTube. 

Кроме того, в 2022 году Патрон в Киеве во время получения награды "За преданную службу" от Президента Украины Владимира Зеленского облаял тогдашнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 

"Познакомился с Патроном, он уже помог украинской армии обезвредить более 200 взрывоопасных предметов и помогает обучать детей правилам безопасного поведения с минами. Президент Зеленский наградил Патрона и его владельца за то, что они уже сделали и продолжают делать", — написал тогда Трюдо. 

Павел Башинский

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