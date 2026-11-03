Пёс Патрон женился: избранницей знаменитого четвероногого стала Лана
Киев • УНН
Знаменитый пёс-сапёр Патрон женился на собаке Лане. Он известен работой с пиротехниками ГСЧС и кампаниями по минной безопасности.
Знаменитый украинский пес-сапёр Патрон, ставший одним из символов помощи спасателям во время войны, женился. Его избранницей стала собака по имени Лана. Об этом стало известно из публикации в Instagram, пишет УНН.
Детали
Новость о женитьбе четвероногого любимца украинцев появилась на его странице в социальной сети.
Патрон приобрёл популярность благодаря работе вместе с пиротехниками ГСЧС, которым помогал искать взрывоопасные предметы. Впоследствии он стал героем образовательных проектов, посвящённых минной безопасности.
Чем известен пёс Патрон
Джек-рассел-терьер Патрон стал одной из самых известных собак Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
Он участвует в просветительских кампаниях, которые обучают детей и взрослых правилам поведения со взрывоопасными предметами.
Теперь к новостям о его деятельности добавилось и личное событие — появление четвероногой избранницы Ланы.
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