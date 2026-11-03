Пёс Патрон женился: избранницей знаменитого четвероногого стала Лана

Знаменитый украинский пес-сапёр Патрон, ставший одним из символов помощи спасателям во время войны, женился. Его избранницей стала собака по имени Лана. Об этом стало известно из публикации в Instagram, пишет УНН.

Детали

Новость о женитьбе четвероногого любимца украинцев появилась на его странице в социальной сети.

Патрон приобрёл популярность благодаря работе вместе с пиротехниками ГСЧС, которым помогал искать взрывоопасные предметы. Впоследствии он стал героем образовательных проектов, посвящённых минной безопасности.

Чем известен пёс Патрон

Джек-рассел-терьер Патрон стал одной из самых известных собак Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Он участвует в просветительских кампаниях, которые обучают детей и взрослых правилам поведения со взрывоопасными предметами.

Теперь к новостям о его деятельности добавилось и личное событие — появление четвероногой избранницы Ланы.

"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину