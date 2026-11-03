Пёс Патрон женился: избранницей знаменитого четвероногого стала Лана

$45.350.1850.680.00
ukenru
21:52 • 4664 просмотра
Провокации в Петропавловской Борщаговке играют на руку России — командующий «Азова» Прокопенко отреагировал на событиеVideo
21:39 • 8774 просмотра
В Петропавловской Борщаговке молодые люди, силой разгонявшие толпу, напали на фотографа УННVideo
21:05 • 11362 просмотра
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: молодчики в масках начали разгонять толпу, на месте слышны выстрелыVideo
20:47 • 10924 просмотра
Глава МВД поручил провести служебное расследование условий пребывания бойцов Нацгвардии в Киевской области
19:53 • 13065 просмотра
россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике — Зеленский
19:09 • 16433 просмотра
Четыре очереди отключений одновременно: сколько часов украинцы могут провести без электричества 3 ноябряPhoto
Эксклюзив
17:53 • 19417 просмотра
Под Киевом толпа попыталась штурмовать ограждение дома, где могли незаконно удерживать людейVideo
17:25 • 17989 просмотра
рф нанесла страшный удар по Комышувахе, 18 человек погибли — ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:06 • 15161 просмотра
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в доме обнаружили 25 человек, четверым потребовалась помощь медиковVideo
Эксклюзив
16:36 • 14860 просмотра
Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию2 ноября, 12:19 • 16296 просмотра
Король Чарльз остался без зонта под тропическим ливнем - реакция попала на видеоVideo2 ноября, 12:29 • 24304 просмотра
Протесты отвернули туристов от Парижа - бронирования через Airbnb резко упали2 ноября, 12:46 • 23730 просмотра
Скандальный рэпер P.Diddy выйдет на свободу на три недели раньше2 ноября, 13:57 • 18831 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo17:35 • 17083 просмотра
публикации
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo20:14 • 6672 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo17:35 • 17281 просмотра
На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году2 ноября, 14:10 • 24600 просмотра
Как устанавливают размер и рассчитывают алименты из денежного довольствия военнослужащих — подробное разъяснениеPhoto2 ноября, 13:28 • 25399 просмотра
Доверие на $113 млн: что для украинской оборонки означает кредит для Fire Point под государственную гарантию ДанииPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 06:35 • 49151 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Данило Гетманцев
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Олешки
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Пёс Патрон женился: избранницей знаменитого четвероногого стала ЛанаVideo22:05 • 360 просмотра
Ленни Кравиц опроверг слухи о собственной гибели21:25 • 2650 просмотра
Популярность Трампа среди женщин в США резко падает — что говорят опросы21:13 • 3484 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo17:35 • 17281 просмотра
Семья, несмотря на риск ареста, вывезла из оккупированных Олешек памятную монетуPhoto2 ноября, 16:07 • 21488 просмотра
Актуальное
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Хранитель
Гривна

Пёс Патрон женился: избранницей знаменитого четвероногого стала Лана

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Знаменитый пёс-сапёр Патрон женился на собаке Лане. Он известен работой с пиротехниками ГСЧС и кампаниями по минной безопасности.

Пёс Патрон женился: избранницей знаменитого четвероногого стала Лана

Знаменитый украинский пес-сапёр Патрон, ставший одним из символов помощи спасателям во время войны, женился. Его избранницей стала собака по имени Лана. Об этом стало известно из публикации в Instagram, пишет УНН.

Детали

Новость о женитьбе четвероногого любимца украинцев появилась на его странице в социальной сети.

Патрон приобрёл популярность благодаря работе вместе с пиротехниками ГСЧС, которым помогал искать взрывоопасные предметы. Впоследствии он стал героем образовательных проектов, посвящённых минной безопасности.

Чем известен пёс Патрон

Джек-рассел-терьер Патрон стал одной из самых известных собак Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Он участвует в просветительских кампаниях, которые обучают детей и взрослых правилам поведения со взрывоопасными предметами.

Теперь к новостям о его деятельности добавилось и личное событие — появление четвероногой избранницы Ланы.

"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину14.02.26, 15:24 • 9049 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости из соцсетейУНН Lite
Животные
Социальная сеть
Война в Украине