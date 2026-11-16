В Дании воры, угрожая, украли из магазина коллекционные карты Pokémon на €130 000

В Дании полиция начала масштабное расследование в воскресенье, 15 ноября, после того как грабители в масках совершили налёт на магазин к северу от Копенгагена, продающий карты Pokémon, и похитили коллекционные предметы стоимостью более 130 000 евро (143 000 долларов). Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

Детали

Датская полиция разыскивает пятерых мужчин, которые, как считается, угрожали сотруднику магазина в торговом центре в Лингбю, к северу от Копенгагена, «предметом, похожим на пистолет».

Затем грабители разбили витрины и украли карты, за которыми пришли.

Сообщается, что воры скрылись с места происшествия на автомобиле.

Что такое карты Pokémon

Коллекционные карты Pokémon основаны на серии видеоигр, в которых игроки могут ловить и тренировать фантастических монстров.

Они уже давно пользуются неизменной популярностью, а популярные или редкие карты продаются за большие суммы.

В Милане во время протестов были разграблены магазины Decathlon и Arc'teryx, а также салон Vodafone — есть задержанные