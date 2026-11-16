Увольнение женщины-военнослужащей: имеет ли значение, от какого брака родился ребенок?

Во время действия военного положения вопрос увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам остается одним из наиболее актуальных. Особенно сложными являются ситуации, когда оба супруга проходят военную службу, однако несовершеннолетний ребенок рожден женщиной в предыдущем браке и не имеет биологического родства с ее нынешним мужем.

На практике такие обстоятельства нередко становятся причиной отказов со стороны воинских частей. Командование может настаивать на том, что для увольнения ребенок должен быть общим для обоих супругов или предварительно усыновленным мужем. Вместе с тем такое требование непосредственно не предусмотрено нормой закона.

Судебная практика также демонстрирует, что отсутствие биологического отцовства мужа не может автоматически лишать женщину права воспользоваться предусмотренным законом основанием для увольнения.

Какое основание для увольнения предусматривает Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе"?

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время действия военного положения предусмотрена возможность увольнения жены, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Для применения этого основания необходимо одновременное наличие трех обстоятельств:

женщина состоит в официально зарегистрированном браке;

оба супруга проходят военную службу;

в семье есть ребенок или дети в возрасте до 18 лет.

По словам адвоката Валерии Одинцовой, основательницы Юридической компании "ЛОДЖІК", законодательство предусматривает различный порядок реализации права на увольнение в зависимости от правового режима.

"Законодатель разграничивает основания для увольнения с военной службы в зависимости от правового режима. В особый период, кроме периода действия военного положения, право на увольнение имеет один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. В то же время во время действия военного положения такое право прямо предусмотрено для жены, муж которой также проходит военную службу, при условии наличия у супругов ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Следовательно, правовой режим имеет принципиальное значение для определения того, кто именно из супругов может воспользоваться соответствующим основанием для увольнения", — объясняет Валерия Одинцова в комментарии УНН.

Адвокат, основательница Юридической компании "Лоджик" Валерия Одинцова

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Обязательно ли ребенок должен быть общим для супругов?

Рассмотрим типичную ситуацию: женщина проходит военную службу, состоит в зарегистрированном браке с мужчиной, который также является военнослужащим. В то же время у нее есть несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака.

После обращения с рапортом об увольнении воинская часть может потребовать дополнительно подтвердить, что нынешний муж является биологическим отцом ребенка или официально его усыновил.

Однако возникает вопрос: имеет ли командование право устанавливать такие дополнительные условия, если они прямо не предусмотрены законом?

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" использует формулировку "имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", но не определяет, что такой ребенок должен быть рожден именно в браке между военнослужащими.

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Следовательно, одно лишь обстоятельство, что ребенок рожден от предыдущего брака женщины, не исключает возможности применения этого основания для увольнения. Также отсутствие усыновления ребенка нынешним мужем не должно автоматически расцениваться как препятствие для реализации права на увольнение.

Определяющим является подтверждение предусмотренных законом обстоятельств: нахождения в браке, прохождения военной службы обоими супругами и наличия несовершеннолетнего ребенка.

Позиция суда: ребенок не обязательно должен быть общим

Важное значение для разрешения споров по поводу увольнения военнослужащих имеет судебная практика. В частности, по делу № 400/10883/26 Николаевский окружной административный суд 13 октября 2026 года рассмотрел спор об отказе воинской части в увольнении военнослужащей, ребенок которой рожден от предыдущего брака.

По результатам рассмотрения дела суд пришёл к выводу о противоправности отказа воинской части и обязал её уволить военнослужащую.

Подобный правовой подход отражён и в другом судебном решении — постановлении Второго апелляционного административного суда по делу № 440/1474/23.

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Указанные судебные решения имеют практическое значение, поскольку подтверждают необходимость применения законодательной нормы в соответствии с её содержанием, без установления дополнительных условий, которые законодатель не предусмотрел.

В то же время судебные решения демонстрируют различные способы судебной защиты: по делу № 400/10883/26 суд обязал воинскую часть уволить военнослужащую, тогда как по делу № 440/1474/23 апелляционный суд обязал воинскую часть повторно рассмотреть рапорт.

Таким образом, отсутствие биологического отцовства мужчины в отношении ребёнка само по себе не должно быть основанием для отказа женщине в увольнении с военной службы.

Что делать, если воинская часть отказывает в увольнении?

Если женщина-военнослужащая соответствует установленным законом условиям, но воинская часть отказывает в увольнении по причине того, что ребёнок рождён от предыдущего брака, важно правильно зафиксировать такой отказ и определить дальнейший порядок защиты прав.

Прежде всего необходимо:

1. Проверить основания отказа.

Необходимо выяснить, связан ли отказ с отсутствием необходимых документов или воинская часть фактически требует подтверждения общего биологического отцовства.

2. Получить письменный ответ на рапорт.

Наличие письменного отказа позволяет установить мотивы решения командования и в дальнейшем использовать его в качестве доказательства при обжаловании.

3. Обратиться в административный суд.

Если воинская часть отказывает в увольнении по основаниям, которые не предусмотрены законом, такой отказ может быть обжалован в административном суде. В зависимости от обстоятельств дела можно ставить вопрос о признании отказа противоправным и об обязании воинской части совершить соответствующие действия.

Таким образом, во время действия военного положения женщина-военнослужащая может воспользоваться правом на увольнение, если она состоит в браке с мужчиной, который также проходит военную службу, и у супругов есть несовершеннолетний ребёнок.

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При этом закон не устанавливает обязательного условия, чтобы ребёнок был биологическим ребёнком обоих супругов или был усыновлён нынешним мужем.

При рассмотрении рапорта командование должно руководствоваться требованиями законодательства, а не устанавливать дополнительные условия, которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами. Если право на увольнение подтверждено надлежащими документами, отказ исключительно из-за происхождения ребёнка может быть обжалован в судебном порядке.

Каждая ситуация требует отдельного анализа документов, оснований прохождения военной службы и обстоятельств отказа. Именно правильная правовая оценка этих обстоятельств позволяет выбрать эффективный способ защиты прав военнослужащей.