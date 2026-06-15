Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства

Кабинет министров обнародовал постановление №768 об изменениях начислений зарплат для военнослужащих Сил обороны Украины, полицейских особого назначения, а также иностранцев, которые служат в рядах украинской армии. Документ определяет доплаты для военных, возможности "мотивационных контрактов", а также критерии получения отсрочки после демобилизации. Об этом передает УНН со ссылкой на правительственное постановление от 12 июня 2026 года.

Детали

Согласно постановлению, "правительство согласилось с предложением Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Службы внешней разведки и Государственной службы специальной связи и защиты информации относительно реализации в течение двух лет экспериментального проекта по внедрению дополнительных мотивационных факторов для некоторых категорий военнослужащих и полицейских полиции особого назначения, а также установления особенностей прохождения военной службы по контракту гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах, разведывательном органе Министерства обороны, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, Службе безопасности, Службе внешней разведки и Государственной службе специальной связи и защиты информации во время военного положения".

Проект начинает действовать со дня, следующего за днем вступления в силу постановления. Документ был опубликован 12 июня, то есть он начинает действовать с 13 июня.

Участники проекта

В документе указывается, что "мотивационные контракты" смогут заключить граждане Украины, которые принимаются на военную службу по контракту в ряды ВСУ, разведывательного органа Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Службы безопасности, Службы внешней разведки и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Также действующие военные, проходящие военную службу по контракту, по призыву лиц офицерского состава, по призыву во время мобилизации, на особый период или военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период смогут заключить соответствующие контракты.

Также такой контракт смогут заключить иностранцы и лица без гражданства, а также полицейские, участвующие в боевых действиях.

Выплаты военным

В постановлении указывается, что финансирование проекта осуществляется за счет и в пределах, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год для ведомств, участвующих в проекте.

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В частности, в рамках экспериментального проекта военнослужащим, проходящим военную службу, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в расчете на месяц за выполнение задач в районах ведения боевых действий или в районах осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией рф против Украины.

Вознаграждение в 170 тыс. гривен будет выплачиваться для военных, участвующих в выполнении задач во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до взводного опорного пункта включительно, а также на временно оккупированной рф территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных (боевых) действий и на территории государства-агрессора.

Вознаграждение в 70 тыс. гривен будет выплачиваться за ведение задач на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно.

Также вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач в размере будет выплачиваться:

20 тыс. гривен (в расчете на сутки) - за ведение штурмовых действий в случае восстановления (возвращения) позиций (зданий, сооружений), захваченных инфильтрированными группами (подразделениями) противника, в глубине обороны своих войск (подразделений);

40 тыс. гривен (в расчете на сутки) - за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине обороны противника;

100 000 гривен - за взятие в плен военнослужащего противника (за каждого взятого в плен военнослужащего противника, которая распределяется пропорционально между военнослужащими и/или полицейскими, непосредственно участвовавшими в его захвате);

15 тыс. гривен - за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою, при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией).

Также дополнительное вознаграждение в 50 тыс. гривен будет выплачиваться за выполнение боевых задач на пунктах управления органов военного управления, а также на пунктах управления бригад, центров, полков, сводных подразделений, батальонов, комендатур и отрядов, с которых осуществляется оперативное управление воинскими частями, ведущими боевые действия в районах ведения военных. Однако эта выплата не будет касаться военных подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящих в состав указанных пунктов управления.

Кроме того, военные, которые не указаны выше, будут получать доплату в размерах:

от 15 до 30 тыс. гривен, если они занимают должности инструкторского состава в воинских частях;

10 тыс. гривен.

В то же время документ указывает, что военные не смогут получать доплаты, общая сумма которых составляет более 460 тыс. гривен.

Отдых военных

Военные после выполнения ими боевых задач на линии боевого соприкосновения с противником смогут получить отдых. Однако такой отдых будет предоставляться исключительно по "решению командира воинской части и с учетом оперативной обстановки". Указывается, что один день отдыха равен двум дням выполнения боевых задач.

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Ограничения для военных

В документе указывается, что новые правила не касаются военных, которые добровольно пошли на службу после 60 лет, а также военных, изъявивших желание идти служить из числа осужденных.

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Увольнение со службы

Порядок правительства указывает, что военные, заключившие мотивационные контракты и срок военной службы которых не закончился, приобретают право на увольнение с военной службы:

после объявления решения о демобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу;

в случае издания указа Президента Украины об увольнении с военной службы военнослужащих (принятия решения Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины об увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период), при условии соответствия их критериям/условиям, определенным в указе (решении), если они не выразили желания продолжать военную службу.

В то же время, в приложении к документу, устанавливающему типовую форму подписания контракта, указывается следующее: "Я понимаю, что пребывание на военной службе потребует от меня выполнения задач, которые не выполняют гражданские лица. Я также осведомлен, что моя служебная деятельность как военнослужащего регулируется Конституцией Украины, уставами Вооруженных Сил Украины, законами Украины и нормативно-правовыми актами как в мирное время, так и в особый период, в частности в условиях непосредственного ведения военных (боевых) действий. В то же время осознаю, что в случае изменения положений законодательства, требования которых могут повлиять на эти соглашения, я буду выполнять указанные положения с учетом внесенных изменений".

То есть, если Верховная Рада или правительство примет изменения в свои документы, то демобилизация военных откладывается.

Заключение контрактов

Согласно постановлению, предусматривается, что военные, имеющие желание вступить в ряды ВСУ, Госспецтрансслужбы, Национальной гвардии и Госпогранслужбы могут заключить контракт в электронной форме, которую определит Минобороны и МВД.

Однако это не смогут сделать военные-иностранцы и лица без гражданства.

Документ устанавливает, что военные, заключающие контракт, должны прослужить:

10 месяцев - для военных, находящихся на штатных должностях боевых частей;

14 месяцев, однако из них - 12 месяцев на “нуле”;

24 месяца - для военных, проходящих военную службу на должностях и в воинских частях.

Военные, контракт которых завершился во время боевого положения, смогут заключить "мотивационный контракт", но срок действия предыдущего контракта завершается, и начинает действовать новый срок.

Права будущих военных

В постановлении отмечается, что воинская часть, выбор которой осуществило лицо, обеспечивает:

уточнение намерений лица относительно заключения мотивационного контракта, в частности путем проведения собеседования;

принятие решения о приеме лица на военную службу по контракту в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления;

информирование лица о результатах рассмотрения заявления.

В случае отказа в заключении контракта, командир в/ч должен сообщить об этом с указанием причины. В случае одобрения кандидатуры военного, в/ч должна организовать:

проведение профессионально-психологического отбора;

прохождение подготовки.

Отмечается, что отбор военнослужащих (в том числе иностранцев и лиц без гражданства) для прохождения военной службы по мотивационному контракту осуществляется без прохождения ими медицинского осмотра для определения пригодности их к военной службе по состоянию здоровья. Мероприятия по проведению профессионально-психологического отбора таких военнослужащих не осуществляются.

БОВП для военных

Отмечается, что для украинцев, иностранцев и лиц без гражданства, которые принимаются на военную службу по мотивационному контракту, воинская часть организует прохождение:

базовой общевойсковой подготовки (для граждан, не проходивших такую подготовку) - продолжительностью от 51 суток;

специальной подготовки - продолжительностью от 14 суток (при необходимости);

курса адаптации в воинской части - продолжительностью 14 суток.

Также в/ч должна организовать прохождение специальной подготовки (при необходимости) и курса адаптации в воинской части - продолжительностью 14 суток (для военнослужащих, которые были назначены с других должностей).

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