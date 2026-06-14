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Выплаты 300 тысяч и увольнение со службы: в Минобороны рассказали о новых правилах для военных

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Бойцы на передовой будут получать 300 тысяч гривен, а ветераны смогут уволиться. Раненым будут сохранять 100 тысяч выплат в течение года лечения.

Выплаты 300 тысяч и увольнение со службы: в Минобороны рассказали о новых правилах для военных

Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022. В первую очередь это будет касаться военнослужащих с наибольшей выслугой лет и наибольшим временем, проведенным на боевых.

Постановления были приняты в пятницу, поэтому ждем подписи и публикации. Документы будут опубликованы, и с этого момента изменения вступят в силу

— заверили в Минобороны.

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Там также объяснили, почему не увеличили базовое денежное довольствие, а доплаты выросли не у всех. Указывается, что это первый этап "Трансформации Сил обороны", приоритеты которого – усилить первую линию и базовое денежное довольствие для тех, кто в тылу.

В первую очередь растут зарплаты у тех, кто больше рискует собственной жизнью. А это первая линия обороны. В среднем – 300 тысяч гривен. Базовое денежное довольствие увеличили с 20 до 30 тысяч гривен за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен. Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны использовало имеющиеся ресурсы

— говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали о том, какими будут выплаты в случае ранения.

Если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты – это 100 тысяч гривен в месяц. Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения. После получения ранения вы можете остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Нормативно-правовыми актами и сейчас это предусмотрено. В экспериментальном постановлении тоже это указано

— пояснили в Минобороны.

Там добавили, что впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с боевым опытом.

Напомним

Министр обороны Украины Михаил Федоров разъяснил вопрос отсрочки после окончания контракта на службу в армии и указал, что для военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых, "до конца года начинаем постепенное увольнение со службы".

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Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономика
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Министерство обороны Украины
Украина