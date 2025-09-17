$41.180.06
Мужчины 60+ уже могут подписывать контракты с ВСУ: в комитете по нацбезопасности рассказали детали

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украинцы в возрасте от 60 лет теперь могут официально поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины. Для должностных лиц воинских частей и ТЦК и СП уже направлен специальный алгоритм действий.

Мужчины 60+ уже могут подписывать контракты с ВСУ: в комитете по нацбезопасности рассказали детали

Украинцы, которым исполнилось 60 лет, теперь могут официально поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет УНН.

Подробности

По его словам, в воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже направлен специальный алгоритм действий для должностных лиц. 

Отсрочка для владельцев жилья, приютивших у себя ВПЛ: законопроект зарегистрирован в Раде16.09.25, 14:35 • 3608 просмотров

В этом алгоритме указаны все процедуры и нормы принятия на военную службу граждан, которым уже исполнилось 60 лет. 

Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов 

- отметил Костенко.

Таким образом, люди старше 60 лет, имеющие желание и надлежащее состояние здоровья, получили право подписать контракт и присоединиться к обороне страны.

Боди-камеры ТЦК зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы14.09.25, 20:38 • 7387 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Вооруженные силы Украины