Мужчины 60+ уже могут подписывать контракты с ВСУ: в комитете по нацбезопасности рассказали детали

Украинцы, которым исполнилось 60 лет, теперь могут официально поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет УНН.

Подробности

По его словам, в воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже направлен специальный алгоритм действий для должностных лиц.

В этом алгоритме указаны все процедуры и нормы принятия на военную службу граждан, которым уже исполнилось 60 лет.

Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов - отметил Костенко.

Таким образом, люди старше 60 лет, имеющие желание и надлежащее состояние здоровья, получили право подписать контракт и присоединиться к обороне страны.

