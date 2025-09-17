Чоловіки 60+ уже можуть підписувати контракти із ЗСУ: у комітеті з нацбезпеки розповіли деталі

$41.180.06
12:33 • 3330 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
09:20 • 21134 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 25808 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 31244 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 33289 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 92960 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 111495 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 52756 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 61741 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 101364 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко10:56
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 111494 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Марко Рубіо
Україна
Державний кордон України
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9
Dragon 2
Financial Times

Чоловіки 60+ уже можуть підписувати контракти із ЗСУ: у комітеті з нацбезпеки розповіли деталі

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Українці віком від 60 років тепер можуть офіційно вступати на військову службу за контрактом у Збройні сили України. Для посадових осіб військових частин та ТЦК і СП вже надіслано спеціальний алгоритм дій.

Чоловіки 60+ уже можуть підписувати контракти із ЗСУ: у комітеті з нацбезпеки розповіли деталі

Українці, яким виповнилося 60 років тепер можуть офіційно вступати на військову службу за контрактом у Збройні сили України. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, пише УНН.

Деталі

За його словами, до військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вже надіслано спеціальний алгоритм дій для посадових осіб. 

Відстрочка для власників житла, які поселили у себе ВПО: законопроєкт зареєстровано в Раді 16.09.25, 14:35 • 3608 переглядiв

У цьому алгоритмі вказано всі процедури та норми прийняття на військову службу громадян, яким вже виповнилося 60 років. 

Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів 

- зазначив Костенко.

Таким чином, люди старше 60 років, які мають бажання та належний стан здоров’я, отримали право підписати контракт і долучитися до оборони країни.

Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів14.09.25, 20:38 • 7387 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Збройні сили України