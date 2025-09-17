Чоловіки 60+ уже можуть підписувати контракти із ЗСУ: у комітеті з нацбезпеки розповіли деталі

Українці, яким виповнилося 60 років тепер можуть офіційно вступати на військову службу за контрактом у Збройні сили України. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, пише УНН.

Деталі

За його словами, до військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вже надіслано спеціальний алгоритм дій для посадових осіб.

У цьому алгоритмі вказано всі процедури та норми прийняття на військову службу громадян, яким вже виповнилося 60 років.

Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів - зазначив Костенко.

Таким чином, люди старше 60 років, які мають бажання та належний стан здоров’я, отримали право підписати контракт і долучитися до оборони країни.

