Чоловіки 60+ уже можуть підписувати контракти із ЗСУ: у комітеті з нацбезпеки розповіли деталі
Київ • УНН
Українці віком від 60 років тепер можуть офіційно вступати на військову службу за контрактом у Збройні сили України. Для посадових осіб військових частин та ТЦК і СП вже надіслано спеціальний алгоритм дій.
Українці, яким виповнилося 60 років тепер можуть офіційно вступати на військову службу за контрактом у Збройні сили України. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, пише УНН.
Деталі
За його словами, до військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вже надіслано спеціальний алгоритм дій для посадових осіб.
Відстрочка для власників житла, які поселили у себе ВПО: законопроєкт зареєстровано в Раді 16.09.25, 14:35 • 3608 переглядiв
У цьому алгоритмі вказано всі процедури та норми прийняття на військову службу громадян, яким вже виповнилося 60 років.
Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів
Таким чином, люди старше 60 років, які мають бажання та належний стан здоров’я, отримали право підписати контракт і долучитися до оборони країни.
Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів14.09.25, 20:38 • 7387 переглядiв