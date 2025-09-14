Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
13:13 • 8848 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 19337 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 50890 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 85722 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 71857 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 78078 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42612 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 77310 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 70326 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39979 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.4м/с
44%
756мм
Популярнi новини
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні14 вересня, 07:52 • 10763 перегляди
У КНДР можуть стратити за перегляд іноземних серіалів: доповідь ООН14 вересня, 08:50 • 4862 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 12572 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу14 вересня, 10:26 • 15997 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві12:59 • 16531 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 80461 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 53043 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 51407 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 77303 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 48695 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Анналена Бербок
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 12683 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 22598 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 70325 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 55207 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 103496 перегляди
Актуальне
Bild
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів

Київ • УНН

 • 62 перегляди

З 1 вересня військовослужбовці ТЦК зобов'язані використовувати боді-камери під час оповіщення громадян. За майже два тижні камери вже зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.

Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів

Військовослужбовці ТЦК, які з 1 вересня зобов’язані носити і використовувати боді-камери під час оповіщення громадян, зафіксували низку правопорушень. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, впродовж майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.

Увага, відео 18+!!!

Процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності

- заявили в Сухопутних військах.

Довідка

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери для відеофіксації. Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочнеться з вересня 2025 року.

Міністерство оборони України роз’яснило порядок використання цих камер. Там зазначили, що запис ведеться безперервно до завершення всіх дій, окрім випадків, коли може потрапити секретна інформація чи військові об’єкти.

Перед тим, як почати зйомку, представник ТЦК зобов’язаний повідомити про це людину. Видаляти чи редагувати відео суворо заборонено - записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо

У Черкасах під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень.

Також УНН повідомляв, що у Дніпропетровській області 46-річний чоловік здійснив напад на військовослужбовця під час перевірки документів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Дніпропетровська область
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Черкаси