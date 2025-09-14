Боді-камери ТЦК зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів

Військовослужбовці ТЦК, які з 1 вересня зобов’язані носити і використовувати боді-камери під час оповіщення громадян, зафіксували низку правопорушень. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, впродовж майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, а відповідні матеріали передані до правоохоронних органів.

Увага, відео 18+!!!

Процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності - заявили в Сухопутних військах.

Довідка

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери для відеофіксації. Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочнеться з вересня 2025 року.

Міністерство оборони України роз’яснило порядок використання цих камер. Там зазначили, що запис ведеться безперервно до завершення всіх дій, окрім випадків, коли може потрапити секретна інформація чи військові об’єкти.

Перед тим, як почати зйомку, представник ТЦК зобов’язаний повідомити про це людину. Видаляти чи редагувати відео суворо заборонено - записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо

У Черкасах під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень.

Також УНН повідомляв, що у Дніпропетровській області 46-річний чоловік здійснив напад на військовослужбовця під час перевірки документів.