На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напав на військового з ножем та газовим балончиком

Правоохоронці затримали на Дніпропетровщині чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Самарівський районний відділ поліції ГУНП України у Дніпропетровській області.

Деталі

Інцидент стався 12 вересня, під час перевірки документів. 46-річний чоловік застосував газовий балончик та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а підозрюваного затримали. З місця події вилучено речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя військовослужбовця). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У Черкасах під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень.