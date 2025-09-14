$41.310.00
Ексклюзив
13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напав на військового з ножем та газовим балончиком

Київ

 • 30 перегляди

46-річний чоловік здійснив напад на військовослужбовця. Він застосував газовий балончик і завдав ножового поранення під час перевірки документів.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напав на військового з ножем та газовим балончиком

Правоохоронці затримали на Дніпропетровщині чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Самарівський районний відділ поліції ГУНП України у Дніпропетровській області.

Деталі

Інцидент стався 12 вересня, під час перевірки документів. 46-річний чоловік застосував газовий балончик та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а підозрюваного затримали. З місця події вилучено речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя військовослужбовця). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

У Черкасах під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Черкаси