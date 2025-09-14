На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напав на військового з ножем та газовим балончиком
Київ • УНН
46-річний чоловік здійснив напад на військовослужбовця. Він застосував газовий балончик і завдав ножового поранення під час перевірки документів.
Правоохоронці затримали на Дніпропетровщині чоловіка, якого підозрюють у посяганні на життя військовослужбовця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Самарівський районний відділ поліції ГУНП України у Дніпропетровській області.
Деталі
Інцидент стався 12 вересня, під час перевірки документів. 46-річний чоловік застосував газовий балончик та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а підозрюваного затримали. З місця події вилучено речові докази.
Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя військовослужбовця). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
У Черкасах під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень.