У Черкасах чоловік напав з сокирою на працівників ТЦК під час перевірки документів

У Черкасах чоловік під час конфлікту із співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтрики накинувся на військових з сокирою. Наразі чоловіка затримано поліцією, його готуються притягнути до кримінальної відповідальності, повідомили в Черкаському обласному ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

"Під час проведення заходів оповіщення в місті Черкаси спільним патрулем у складі військовослужбовців Черкаського ОМ ТЦК та СП та представників Національної поліції з метою перевірки військово-облікових документів зупинено особу, яка відмовилась надати будь-які документи та представлятись", - зазначається в повідомленні.

При спілкуванні громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження правоохоронця та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Також повідомляється, що в процесі розмови громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті цього один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови.

"Під час затримання вказаного громадянина, останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги", - повідомили в ТЦК.

В ТЦК та СП повідомили, що особу громадянина було встановлено, він перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет.

"Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності", - підсумували в ТЦК.

Доповнення

У селі Боратин Луцького району стався інцидент із групою оповіщення, яка складалася з військових ТЦК та поліцейських. Коли працівники територіального центру комплектування захотіли перевірити документи, то чоловіки почали поводитися агресивно, а один із них вибив із рук військовослужбовця пістолет та відкрив вогонь у групу ТЦК.

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію про незаконне затримання та мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства.