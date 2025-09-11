У Черкасах чоловік напав з сокирою на працівників ТЦК під час перевірки документів

$41.210.09
15:15 • 3950 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 11854 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 8726 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33 • 6924 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08 • 13299 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 12340 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 14512 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 13345 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 13456 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51 • 14381 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Популярнi новини
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22 • 23198 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 21398 перегляди
Місяць лікарі боролися за життя дитини: у Харкові помер 15-річний хлопець, який постраждав від обстрілу рф11 вересня, 09:38 • 3718 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 24762 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"13:02 • 5172 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 11854 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08 • 13299 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 24838 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 45570 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 105596 перегляди
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 2750 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 24840 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 21451 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 30724 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 95412 перегляди
У Черкасах чоловік напав з сокирою на працівників ТЦК під час перевірки документів

Київ • УНН

 • 472 перегляди

У Черкасах чоловік під час перевірки документів напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень. Зловмисника затримано поліцією, йому загрожує кримінальна відповідальність.

У Черкасах чоловік напав з сокирою на працівників ТЦК під час перевірки документів

У Черкасах чоловік під час конфлікту із співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтрики накинувся на військових з сокирою. Наразі чоловіка затримано поліцією, його готуються притягнути до кримінальної відповідальності, повідомили в Черкаському обласному ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

"Під час проведення заходів оповіщення в місті Черкаси спільним патрулем у складі військовослужбовців Черкаського ОМ ТЦК та СП та представників Національної поліції з метою перевірки військово-облікових документів зупинено особу, яка відмовилась надати будь-які документи та представлятись", - зазначається в повідомленні.

При спілкуванні громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження правоохоронця та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Також повідомляється, що в процесі розмови громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті цього один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови.

"Під час затримання вказаного громадянина, останній розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після затримання на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги", - повідомили в ТЦК.

В ТЦК та СП повідомили, що особу громадянина було встановлено, він перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет.

"Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності", - підсумували в ТЦК.

Доповнення

У селі Боратин Луцького району стався інцидент із групою оповіщення, яка складалася з військових ТЦК та поліцейських. Коли працівники територіального центру комплектування захотіли перевірити документи, то чоловіки почали поводитися агресивно, а один із них вибив із рук військовослужбовця пістолет та відкрив вогонь у групу ТЦК.

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спростував інформацію про незаконне затримання та мобілізацію батька-одинака Володимира Страхова військовослужбовцями Бердянського РТЦК та СП. У відомстві наголосили, що процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства.

Павло Зінченко

