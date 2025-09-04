Чоловік на Волині вибив пістолет у працівника ТЦК та відкрив вогонь по його колегах

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 464 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 3392 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 12896 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 18965 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 19598 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18253 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 37666 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39656 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42214 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37819 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
40%
752мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 280400 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 273832 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 271485 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 264438 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 28312 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 19236 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 17269 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 37664 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 36477 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 74699 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Париж
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 8504 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo09:16 • 19236 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 10881 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 16791 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 18873 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
Facebook
Шахед-136
Дія (сервіс)

Чоловік на Волині вибив пістолет у працівника ТЦК та відкрив вогонь по його колегах

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У селі Боратин Луцького району чоловік вибив пістолет у військового ТЦК та відкрив вогонь по групі оповіщення. Один військовий отримав перелом руки, нападників доставили до поліції.

Чоловік на Волині вибив пістолет у працівника ТЦК та відкрив вогонь по його колегах

У селі Боратин Луцького району стався інцидент із групою оповіщення, яка складалася з військових ТЦК та поліцейських. Коли працівники територіального центру комплектування захотіли перевірити документи, то чоловіки почали поводитися агресивно, а один із них вибив із рук військовослужбовця пістолет та відкрив вогонь у групу ТЦК. Про це повідомили у Facebook представники Волинського ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

Під час перевірки документів четверо чоловіків поводилися агресивно, двоє намагалися втекти й сховалися в закинутій будівлі.

З метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї

– повідомили в обласному ТЦК.

Коли військові наздогнали чоловіків і попросили показати документи, ті почали чинити опір і побили одного з працівників ТЦК. У результаті військовослужбовець спробував зробити попереджувальний постріл із травматичної зброї, але нападник вибив пістолет із його рук і відкрив вогонь у бік групи.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, аби зупинити агресорів. Один із військових отримав перелом руки й зараз перебуває під медичним наглядом.

Нападників доставили до відділку поліції, де встановлюють усі обставини події.

У Києві чоловік вкусив поліцейського: відео і реакція ТЦК03.09.25, 15:06 • 2308 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Волинська область
Київ