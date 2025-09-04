Чоловік на Волині вибив пістолет у працівника ТЦК та відкрив вогонь по його колегах
Київ • УНН
У селі Боратин Луцького району чоловік вибив пістолет у військового ТЦК та відкрив вогонь по групі оповіщення. Один військовий отримав перелом руки, нападників доставили до поліції.
У селі Боратин Луцького району стався інцидент із групою оповіщення, яка складалася з військових ТЦК та поліцейських. Коли працівники територіального центру комплектування захотіли перевірити документи, то чоловіки почали поводитися агресивно, а один із них вибив із рук військовослужбовця пістолет та відкрив вогонь у групу ТЦК. Про це повідомили у Facebook представники Волинського ТЦК та СП, пише УНН.
Деталі
Під час перевірки документів четверо чоловіків поводилися агресивно, двоє намагалися втекти й сховалися в закинутій будівлі.
З метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї
Коли військові наздогнали чоловіків і попросили показати документи, ті почали чинити опір і побили одного з працівників ТЦК. У результаті військовослужбовець спробував зробити попереджувальний постріл із травматичної зброї, але нападник вибив пістолет із його рук і відкрив вогонь у бік групи.
Правоохоронці застосували сльозогінний газ, аби зупинити агресорів. Один із військових отримав перелом руки й зараз перебуває під медичним наглядом.
Нападників доставили до відділку поліції, де встановлюють усі обставини події.
У Києві чоловік вкусив поліцейського: відео і реакція ТЦК03.09.25, 15:06 • 2308 переглядiв