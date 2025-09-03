У Києві чоловік вкусив поліцейського: відео і реакція ТЦК
Київ • УНН
Київський ТЦК відреагував на інцидент 2 вересня на Оболоні, де чоловік вкусив поліцейського. Громадянина доставили на ВЛК.
Київській міський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки відреагував інцидент, що стався 2 вересня на Оболоні - тоді чоловік вкусив поліцейського за руку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський ТЦК.
Деталі
Як зазначили в центрі, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці і поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. В процесі перевірки виявилось, що чоловік знаходиться в розшуку за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу).
Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно, заявили в ТЦК. За словами представників центру, його спробували заспокоїти, але у відповідь він вкусив поліцейського за руку.
Після цього його закували в кайданки та доставили на проходження війсково-лікарської комісії, додали в центрі.
При цьому в мережі з’явилось відповідне відео.
Увага, кадри 18+!!!
Нагадаємо
З 1 вересня 2025 року працівники ТЦК, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Міністерство оборони України пояснило, як це має працювати.