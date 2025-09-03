У Києві чоловік вкусив поліцейського: відео і реакція ТЦК

$41.360.01
Ексклюзив
11:49 • 1740 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 8370 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 13049 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 14327 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 19046 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 28821 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 27683 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 82821 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 105131 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 148693 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 1774 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 28827 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листування
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
У Києві чоловік вкусив поліцейського: відео і реакція ТЦК

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Київський ТЦК відреагував на інцидент 2 вересня на Оболоні, де чоловік вкусив поліцейського. Громадянина доставили на ВЛК.

У Києві чоловік вкусив поліцейського: відео і реакція ТЦК

Київській міський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки відреагував інцидент, що стався 2 вересня на Оболоні - тоді чоловік вкусив поліцейського за руку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський ТЦК.

Деталі

Як зазначили в центрі, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці і поліцейські зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. В процесі перевірки виявилось, що чоловік знаходиться в розшуку за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу).

Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно, заявили в ТЦК. За словами представників центру, його спробували заспокоїти, але у відповідь він вкусив поліцейського за руку.

Після цього його закували в кайданки та доставили на проходження війсково-лікарської комісії, додали в центрі.

При цьому в мережі з’явилось відповідне відео.

Увага, кадри 18+!!!

Нагадаємо

З 1 вересня 2025 року працівники ТЦК, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Міністерство оборони України пояснило, як це має працювати.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Міністерство оборони України
Україна
Київ