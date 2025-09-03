В Киеве мужчина укусил полицейского: видео и реакция ТЦК

$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 80 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 2274 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 8752 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 13262 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 14465 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 19151 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 28971 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 27822 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 82940 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105159 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 239595 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 239584 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 230301 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 226871 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 221012 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
11:49 • 2338 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 16307 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:16 • 28983 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 27837 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 82959 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Запорожье
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 20634 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 34378 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 37105 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 51260 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 96651 просмотра
YouTube

В Киеве мужчина укусил полицейского: видео и реакция ТЦК

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Киевский ТЦК отреагировал на инцидент 2 сентября на Оболони, где мужчина укусил полицейского. Гражданина доставили на ВВК.

В Киеве мужчина укусил полицейского: видео и реакция ТЦК

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент, произошедший 2 сентября на Оболони - тогда мужчина укусил полицейского за руку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК.

Детали

Как отметили в центре, во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие и полицейские остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. В процессе проверки оказалось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе).

Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно, заявили в ТЦК. По словам представителей центра, его попытались успокоить, но в ответ он укусил полицейского за руку.

После этого его заковали в наручники и доставили на прохождение военно-врачебной комиссии, добавили в центре.

При этом в сети появилось соответствующее видео.

Внимание, кадры 18+!!!

Напомним

С 1 сентября 2025 года работники ТЦК, работающие в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры. Министерство обороны Украины объяснило, как это должно работать.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Министерство обороны Украины
Украина
Киев