В Киеве мужчина укусил полицейского: видео и реакция ТЦК
Киев • УНН
Киевский ТЦК отреагировал на инцидент 2 сентября на Оболони, где мужчина укусил полицейского. Гражданина доставили на ВВК.
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент, произошедший 2 сентября на Оболони - тогда мужчина укусил полицейского за руку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК.
Детали
Как отметили в центре, во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие и полицейские остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. В процессе проверки оказалось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе).
Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно, заявили в ТЦК. По словам представителей центра, его попытались успокоить, но в ответ он укусил полицейского за руку.
После этого его заковали в наручники и доставили на прохождение военно-врачебной комиссии, добавили в центре.
При этом в сети появилось соответствующее видео.
Внимание, кадры 18+!!!
Напомним
С 1 сентября 2025 года работники ТЦК, работающие в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры. Министерство обороны Украины объяснило, как это должно работать.