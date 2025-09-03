Всі працівники ТЦК, що вручають повістки, мають носити боді-камери: як це працюватиме
Київ • УНН
З 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.
В Україні запрацювала нова ініціатива Міноборони: тепер представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери. Про це повідомили у Міністерстві оборони, пише УНН.
Деталі
Камера кріпиться на формі військовослужбовця та починає знімати з моменту, коли той виходить на завдання. Запис ведеться безперервно до завершення всіх дій, окрім випадків, коли може потрапити секретна інформація чи військові об’єкти. Перед тим, як почати зйомку, представник ТЦК зобов’язаний повідомити про це людину. Видаляти чи редагувати відео суворо заборонено.
Мобілізація батька-одинака на Запоріжжі: в ТЦК спростували інформацію про незаконне затримання 29.08.25, 20:27 • 19759 переглядiв
Після завершення роботи камери передаються відповідальній особі в ТЦК. Звідти відео автоматично завантажується на захищений сервер Військової служби правопорядку ЗСУ. Там записи зберігаються 30 днів. Якщо відео потрібне для суду, розслідування, адвокатського запиту чи розгляду скарг, термін зберігання подовжується.
Якщо військовий вимкне камеру, видалить чи передасть відео стороннім особам - це тягне дисциплінарну відповідальність: від догани до пониження у званні. У серйозних випадках матеріали передаватимуться до правоохоронців.
Що це дасть?
Для громадян це гарантія: жодних "лівих" повісток чи тиску. У разі конфлікту буде відео, яке чітко покаже, що відбувалося. Для працівників ТЦК це теж захист - якщо хтось намагається звинуватити їх у перевищенні повноважень чи провокаціях.
Використання боді-камер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу - як представників ТЦК та СП, так і громадян. Записи стануть об’єктивним джерелом інформації у разі виникнення конфліктів чи провокацій. Для громадян боді-камери гарантуватимуть захист від можливих зловживань, таких як неправомірне вручення повісток чи порушення процедур перевірки. Для працівників ТЦК та СП записи стануть захистом від неправдивих звинувачень чи наклепів
Нагадаємо
З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери для відеофіксації. Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочнеться з вересня 2025 року.