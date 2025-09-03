$41.370.05
Ексклюзив
07:25 • 866 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 3842 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 10222 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 11404 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 67660 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 100490 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 137157 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 149627 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79658 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142788 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Всі працівники ТЦК, що вручають повістки, мають носити боді-камери: як це працюватиме

Київ • УНН

 • 42 перегляди

З 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.

Всі працівники ТЦК, що вручають повістки, мають носити боді-камери: як це працюватиме

В Україні запрацювала нова ініціатива Міноборони: тепер представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери. Про це повідомили у Міністерстві оборони, пише УНН.

Деталі

Камера кріпиться на формі військовослужбовця та починає знімати з моменту, коли той виходить на завдання. Запис ведеться безперервно до завершення всіх дій, окрім випадків, коли може потрапити секретна інформація чи військові об’єкти. Перед тим, як почати зйомку, представник ТЦК зобов’язаний повідомити про це людину. Видаляти чи редагувати відео суворо заборонено.

Після завершення роботи камери передаються відповідальній особі в ТЦК. Звідти відео автоматично завантажується на захищений сервер Військової служби правопорядку ЗСУ. Там записи зберігаються 30 днів. Якщо відео потрібне для суду, розслідування, адвокатського запиту чи розгляду скарг, термін зберігання подовжується.

Якщо військовий вимкне камеру, видалить чи передасть відео стороннім особам - це тягне дисциплінарну відповідальність: від догани до пониження у званні. У серйозних випадках матеріали передаватимуться до правоохоронців.

Що це дасть?

Для громадян це гарантія: жодних "лівих" повісток чи тиску. У разі конфлікту буде відео, яке чітко покаже, що відбувалося. Для працівників ТЦК це теж захист - якщо хтось намагається звинуватити їх у перевищенні повноважень чи провокаціях.

Використання боді-камер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу - як представників ТЦК та СП, так і громадян. Записи стануть об’єктивним джерелом інформації у разі виникнення конфліктів чи провокацій. Для громадян боді-камери гарантуватимуть захист від можливих зловживань, таких як неправомірне вручення повісток чи порушення процедур перевірки. Для працівників ТЦК та СП записи стануть захистом від неправдивих звинувачень чи наклепів

- повідомили в Міноборони.

Нагадаємо

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери для відеофіксації. Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочнеться з вересня 2025 року.

Степан Гафтко

Суспільство
Фейкові новини
Міністерство оборони України
Україна