Все сотрудники ТЦК, вручающие повестки, должны носить боди-камеры: как это будет работать
Киев • УНН
С 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры. Записи с камер хранятся на защищенном сервере Военной службы правопорядка ВСУ.
В Украине заработала новая инициатива Минобороны: теперь представители территориальных центров комплектования (ТЦК и СП), работающие в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры. Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет УНН.
Детали
Камера крепится на форме военнослужащего и начинает снимать с момента, когда тот выходит на задание. Запись ведется непрерывно до завершения всех действий, кроме случаев, когда может попасть секретная информация или военные объекты. Перед тем, как начать съемку, представитель ТЦК обязан сообщить об этом человеку. Удалять или редактировать видео строго запрещено.
После завершения работы камеры передаются ответственному лицу в ТЦК. Оттуда видео автоматически загружается на защищенный сервер Военной службы правопорядка ВСУ. Там записи хранятся 30 дней. Если видео нужно для суда, расследования, адвокатского запроса или рассмотрения жалоб, срок хранения продлевается.
Если военный выключит камеру, удалит или передаст видео посторонним лицам - это влечет дисциплинарную ответственность: от выговора до понижения в звании. В серьезных случаях материалы будут передаваться правоохранителям.
Что это даст?
Для граждан это гарантия: никаких "левых" повесток или давления. В случае конфликта будет видео, которое четко покажет, что происходило. Для работников ТЦК это тоже защита - если кто-то пытается обвинить их в превышении полномочий или провокациях.
Использование боди-камер будет способствовать дисциплинированию всех участников процесса - как представителей ТЦК и СП, так и граждан. Записи станут объективным источником информации в случае возникновения конфликтов или провокаций. Для граждан боди-камеры будут гарантировать защиту от возможных злоупотреблений, таких как неправомерное вручение повесток или нарушение процедур проверки. Для работников ТЦК и СП записи станут защитой от ложных обвинений или клеветы
Напомним
С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации. Базовая общевойсковая подготовка для студентов начнется с сентября 2025 года.