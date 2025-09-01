$41.260.00
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 15500 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 16096 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 48311 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 86706 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 98156 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112199 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 120910 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257348 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 115676 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня

Київ • УНН

 • 108 перегляди

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери для відеофіксації. Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочнеться з вересня 2025 року.

Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня

З 1 вересня в Україні починає діяти низка важливих нововведень. Зокрема, співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть мати бодікамери, а для студентів запроваджена базова загальновійськова підготовка. Про це та інші невведення - розповідає УНН.

Бодікамери для співробітників ТЦК

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що з 1 вересня усі співробітники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію перевірки документів або вручення повісток.

"Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність", - написав Шмигаль.

Міністр оборони підкреслив, що "цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін".

"Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів", - зазначив Шмигаль.

БЗВП для студентів

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомляв, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року. Вона складатиме 300 академічних годин.

Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох частин:

• теоретичний курс – 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;

• практичний курс – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

"Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - зазначив Сергій Мельник.

Протягом навчання студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Крім того, вони опанують навички поводження зі зброєю.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Надбавки для пенсіонерів

З 1 вересня 2025 року українці отримають доплати до пенсій. При цьому окремим категоріям доведеться пройти ідентифікацію.

В Пенсійному фонді зазначають, що у вересні сума виплат для українців, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн, може збільшитись.

Розмір надбавок залежить від віку:

• 70–74 роки — 300 грн;

• 75–79 років — 456 грн;

• 80 років і старше — 570 грн.

Необхідності подавати заявку нема — перерахунок буде здійснюватися автоматично. Крім того, самотні пенсіонери від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати ще одну надбавку — 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних (944 грн).

Щоб отримати ці гроші, потрібно надати:

• медичний висновок;

• довідку про склад сім’ї;

• заяву до Пенсійного фонду;

• підтвердження, що немає працездатних родичів.

Також у вересні пенсіонери зможуть безплатно їздити приміськими електричками (за пенсійним посвідченням). Для швидкісних і поїздів далекого сполучення пільг немає. В цьому випадку квитки оплачуються повністю. У містах пенсіонери мають право на безплатний проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах, але метро та таксі оплачуються окремо.

Павло Зінченко

