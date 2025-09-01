Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Київ • УНН
З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані використовувати бодікамери для відеофіксації. Базова загальновійськова підготовка для студентів розпочнеться з вересня 2025 року.
З 1 вересня в Україні починає діяти низка важливих нововведень. Зокрема, співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть мати бодікамери, а для студентів запроваджена базова загальновійськова підготовка. Про це та інші невведення - розповідає УНН.
Бодікамери для співробітників ТЦК
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що з 1 вересня усі співробітники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію перевірки документів або вручення повісток.
"Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність", - написав Шмигаль.
Міністр оборони підкреслив, що "цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін".
"Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів", - зазначив Шмигаль.
БЗВП для студентів
Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомляв, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року. Вона складатиме 300 академічних годин.
Базова загальновійськова підготовка складатиметься з двох частин:
• теоретичний курс – 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;
• практичний курс – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.
"Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - зазначив Сергій Мельник.
Протягом навчання студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Крім того, вони опанують навички поводження зі зброєю.
Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.
Надбавки для пенсіонерів
З 1 вересня 2025 року українці отримають доплати до пенсій. При цьому окремим категоріям доведеться пройти ідентифікацію.
В Пенсійному фонді зазначають, що у вересні сума виплат для українців, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн, може збільшитись.
Розмір надбавок залежить від віку:
• 70–74 роки — 300 грн;
• 75–79 років — 456 грн;
• 80 років і старше — 570 грн.
Необхідності подавати заявку нема — перерахунок буде здійснюватися автоматично. Крім того, самотні пенсіонери від 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати ще одну надбавку — 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних (944 грн).
Щоб отримати ці гроші, потрібно надати:
• медичний висновок;
• довідку про склад сім’ї;
• заяву до Пенсійного фонду;
• підтвердження, що немає працездатних родичів.
Також у вересні пенсіонери зможуть безплатно їздити приміськими електричками (за пенсійним посвідченням). Для швидкісних і поїздів далекого сполучення пільг немає. В цьому випадку квитки оплачуються повністю. У містах пенсіонери мають право на безплатний проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах, але метро та таксі оплачуються окремо.
