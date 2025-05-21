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Уряд ухвалив рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Кабмін затвердив порядок використання бодікамер митниками. Відеофіксація буде безперервною під час митного контролю, а громадян інформуватимуть про ведення відеозйомки.

Уряд ухвалив рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску

Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Відповідно до порядку, камери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю. Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram та пресслужбу Міністерства фінансів України.

Деталі

Внесено зміни до постанови КМУ від 8.06.2016 № 370 "Про затвердження Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами". Визначено процедуру застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів, здійснення фото-, відеофіксації заходів митного контролю та інших формальностей, які проводять контролюючі органи щодо товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Викладено у новій редакції Порядок здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами

- повідомив Мельничук.

Як зазначили в Міністерстві фінансів, рішення уряду спрямоване на підвищення рівня прозорості митних процедур та ефективності контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.

Згідно з новим Порядком бодікамери стають невід’ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів в усіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням

- зазначили в міністерстві.

Бодікамери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю та інших формальностей. Самовільне вимкнення бодікамер або видалення відеозаписів забороняється.

Особливу увагу приділено інформуванню громадян: у пунктах пропуску розміщуватимуться попереджувальні повідомлення про ведення відеофіксації, а у разі їх відсутності посадові особи будуть повідомляти про це усно

- додали в Мінфіні.

Окрім того, порядок визначає правила використання, зберігання та захисту відеоданих, зокрема, він встановлює, що віддалений онлайн-доступ до записів забезпечуватиметься цілодобово за наявності технічної можливості. Порядком також встановлено, що заборонено використання бодікамер в особистих цілях, позаслужбовий час і несанкціонований доступ до відеозаписів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань на поліграфі для посадових осіб митних органів та кандидатів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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