Уряд ухвалив рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску
Київ • УНН
Кабмін затвердив порядок використання бодікамер митниками. Відеофіксація буде безперервною під час митного контролю, а громадян інформуватимуть про ведення відеозйомки.
Кабінет міністрів затвердив Порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Відповідно до порядку, камери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю. Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram та пресслужбу Міністерства фінансів України.
Деталі
Внесено зміни до постанови КМУ від 8.06.2016 № 370 "Про затвердження Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами". Визначено процедуру застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів, здійснення фото-, відеофіксації заходів митного контролю та інших формальностей, які проводять контролюючі органи щодо товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Викладено у новій редакції Порядок здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами
Як зазначили в Міністерстві фінансів, рішення уряду спрямоване на підвищення рівня прозорості митних процедур та ефективності контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.
Згідно з новим Порядком бодікамери стають невід’ємним інструментом у роботі митників під час здійснення службових повноважень та проведення фізичних оглядів товарів в усіх пунктах пропуску, що забезпечені відповідним обладнанням
Бодікамери закріплюватимуться на форменому одязі митників, а відеофіксація буде здійснюватися безперервно під час заходів митного контролю та інших формальностей. Самовільне вимкнення бодікамер або видалення відеозаписів забороняється.
Особливу увагу приділено інформуванню громадян: у пунктах пропуску розміщуватимуться попереджувальні повідомлення про ведення відеофіксації, а у разі їх відсутності посадові особи будуть повідомляти про це усно
Окрім того, порядок визначає правила використання, зберігання та захисту відеоданих, зокрема, він встановлює, що віддалений онлайн-доступ до записів забезпечуватиметься цілодобово за наявності технічної можливості. Порядком також встановлено, що заборонено використання бодікамер в особистих цілях, позаслужбовий час і несанкціонований доступ до відеозаписів.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань на поліграфі для посадових осіб митних органів та кандидатів.