Правительство приняло решение о применении бодикамер таможенниками на всех пунктах пропуска

Кабинет министров утвердил Порядок применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов. Согласно порядку, камеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля. Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram и пресс-службу Министерства финансов Украины.

Внесены изменения в постановление КМУ от 8.06.2016 № 370 "Об утверждении Порядка осуществления фото-, видеофиксации таможенных и других формальностей, которые проводятся контролирующими органами". Определена процедура применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов, осуществления фото-, видеофиксации мероприятий таможенного контроля и других формальностей, которые проводят контролирующие органы в отношении товаров, транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины. Изложен в новой редакции Порядок осуществления фото-, видеофиксации таможенных и других формальностей, которые проводятся контролирующими органами

Как отметили в Министерстве финансов, решение правительства направлено на повышение уровня прозрачности таможенных процедур и эффективности контроля за перемещением товаров через таможенную границу Украины.

Согласно новому Порядку бодикамеры становятся неотъемлемым инструментом в работе таможенников при осуществлении служебных полномочий и проведении физических осмотров товаров во всех пунктах пропуска, обеспеченных соответствующим оборудованием

Бодикамеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей. Самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей запрещается.

Особое внимание уделено информированию граждан: в пунктах пропуска будут размещаться предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, а в случае их отсутствия должностные лица будут сообщать об этом устно