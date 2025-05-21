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Правительство приняло решение о применении бодикамер таможенниками на всех пунктах пропуска

Киев • УНН

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Кабмин утвердил порядок использования бодикамер таможенниками. Видеофиксация будет непрерывной во время таможенного контроля, а граждан будут информировать о ведении видеосъемки.

Правительство приняло решение о применении бодикамер таможенниками на всех пунктах пропуска

Кабинет министров утвердил Порядок применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов. Согласно порядку, камеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля. Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram и пресс-службу Министерства финансов Украины.

Детали

Внесены изменения в постановление КМУ от 8.06.2016 № 370 "Об утверждении Порядка осуществления фото-, видеофиксации таможенных и других формальностей, которые проводятся контролирующими органами". Определена процедура применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов, осуществления фото-, видеофиксации мероприятий таможенного контроля и других формальностей, которые проводят контролирующие органы в отношении товаров, транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины. Изложен в новой редакции Порядок осуществления фото-, видеофиксации таможенных и других формальностей, которые проводятся контролирующими органами

- сообщил Мельничук.

Как отметили в Министерстве финансов, решение правительства направлено на повышение уровня прозрачности таможенных процедур и эффективности контроля за перемещением товаров через таможенную границу Украины.

Согласно новому Порядку бодикамеры становятся неотъемлемым инструментом в работе таможенников при осуществлении служебных полномочий и проведении физических осмотров товаров во всех пунктах пропуска, обеспеченных соответствующим оборудованием

- отметили в министерстве.

Бодикамеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет осуществляться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей. Самовольное выключение бодикамер или удаление видеозаписей запрещается.

Особое внимание уделено информированию граждан: в пунктах пропуска будут размещаться предупредительные сообщения о ведении видеофиксации, а в случае их отсутствия должностные лица будут сообщать об этом устно

- добавили в Минфине.

Кроме того, порядок определяет правила использования, хранения и защиты видеоданных, в частности, он устанавливает, что удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно при наличии технической возможности. Порядком также установлено, что запрещено использование бодикамер в личных целях, внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.

Напомним

Кабинет министров утвердил порядок проведения опросов на полиграфе для должностных лиц таможенных органов и кандидатов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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