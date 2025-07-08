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В Україні вже створено перший полігон для проходження студентами БЗВП - Лісовий

Київ • УНН

 • 538 перегляди

В Україні створено перший полігон для базової загальної військової підготовки студентів, який міністр освіти Оксен Лісовий порівняв з "чотиризірковим готелем". Полігон вже функціонує та готовий приймати молодь з усієї країни, а не лише з регіону його розташування.

В Україні вже створено перший полігон для проходження студентами БЗВП - Лісовий

В Україні в одній з областей вже створений полігон для проходження студентами базової загальної військової підготовки (БЗВП). Його можна прирівняти до "чотиризіркового готелю", розповів міністр освіти Оксен Лісовий в інтерв'ю Радіо Хартія, пише УНН.

Деталі

Це хороші умови, скажімо так, такого чотиризіркового хостела. Для того, щоб не налякати зразу молодь якимись жорсткими умовами, а навпаки поступово заглиблювати їх в такий бомжстайл, в якому ми трошки жили під час бойових дій

- зазначив міністр.

Лісовий не став уточнювати, про яку саме область йдеться, але зазначив, що вона є достатньо безпечною. За його словами, цей полігон вже працює та готовий приймати на навчання молодь з усієї України, а не тільки свого регіону.

Міністр також уточнив, в кількох інших областях вже створені подібні полігони для студентів. Лісовий зазначив, що в той час, як навчання в університеті проходить в дистанційному форматі з безпекових міркувань, то військовий вишкіл бажано проходити очно.

Для цього можна використовувати бази, які вже створюються у відносно безпечних регіонах

- повідомив міністр.

Доповнення

Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів. Заклади освіти повинні забезпечити проходження підготовки. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаОсвіта
Лісовий Оксен Васильович
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