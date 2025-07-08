В Украине уже создан первый полигон для прохождения студентами БЗВП - Лесной

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 9790 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
12:25 • 12706 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
11:24 • 21446 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
10:13 • 31355 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 38091 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 36813 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
09:02 • 37668 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 82307 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 114189 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 116005 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3.9м/с
42%
744мм
Популярные новости
В Киеве неизвестный застрелил мужчину посреди улицы в авто: стрелка ищут8 июля, 05:19 • 3886 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине8 июля, 05:38 • 57215 просмотра
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 338 июля, 06:01 • 36867 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать8 июля, 07:20 • 69578 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР09:41 • 16831 просмотра
публикации
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
13:22 • 9790 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 165279 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 152513 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 174139 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 178282 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 139551 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 327781 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 165395 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 280645 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 301537 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

В Украине уже создан первый полигон для прохождения студентами БЗВП - Лесной

Киев • УНН

 • 440 просмотра

В Украине создан первый полигон для базовой общевойсковой подготовки студентов, который министр образования Оксен Лесной сравнил с «четырехзвездочным отелем». Полигон уже функционирует и готов принимать молодежь со всей страны, а не только из региона его расположения.

В Украине уже создан первый полигон для прохождения студентами БЗВП - Лесной

В Украине в одной из областей уже создан полигон для прохождения студентами базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Его можно приравнять к "четырехзвездочному отелю", рассказал министр образования Оксен Лисовой в интервью Радио Хартия, пишет УНН.

Подробности

Это хорошие условия, скажем так, такого четырехзвездочного хостела. Для того, чтобы не напугать сразу молодежь какими-то жесткими условиями, а наоборот постепенно углублять их в такой бомжстайл, в котором мы немножко жили во время боевых действий

- отметил министр.

Лисовой не стал уточнять, о какой именно области идет речь, но отметил, что она достаточно безопасна. По его словам, этот полигон уже работает и готов принимать на обучение молодежь со всей Украины, а не только своего региона.

Министр также уточнил, в нескольких других областях уже созданы подобные полигоны для студентов. Лисовой отметил, что в то время, как обучение в университете проходит в дистанционном формате по соображениям безопасности, то военную подготовку желательно проходить очно.

Для этого можно использовать базы, которые уже создаются в относительно безопасных регионах

- сообщил министр.

Дополнение

Рада приняла законопроект, который предусматривает обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов. Учебные заведения должны обеспечить прохождение подготовки. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаОбразование
Лісовий Оксен Васильович
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9