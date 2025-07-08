В Украине уже создан первый полигон для прохождения студентами БЗВП - Лесной
Киев • УНН
В Украине создан первый полигон для базовой общевойсковой подготовки студентов, который министр образования Оксен Лесной сравнил с «четырехзвездочным отелем». Полигон уже функционирует и готов принимать молодежь со всей страны, а не только из региона его расположения.
В Украине в одной из областей уже создан полигон для прохождения студентами базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Его можно приравнять к "четырехзвездочному отелю", рассказал министр образования Оксен Лисовой в интервью Радио Хартия, пишет УНН.
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Это хорошие условия, скажем так, такого четырехзвездочного хостела. Для того, чтобы не напугать сразу молодежь какими-то жесткими условиями, а наоборот постепенно углублять их в такой бомжстайл, в котором мы немножко жили во время боевых действий
Лисовой не стал уточнять, о какой именно области идет речь, но отметил, что она достаточно безопасна. По его словам, этот полигон уже работает и готов принимать на обучение молодежь со всей Украины, а не только своего региона.
Министр также уточнил, в нескольких других областях уже созданы подобные полигоны для студентов. Лисовой отметил, что в то время, как обучение в университете проходит в дистанционном формате по соображениям безопасности, то военную подготовку желательно проходить очно.
Для этого можно использовать базы, которые уже создаются в относительно безопасных регионах
Дополнение
Рада приняла законопроект, который предусматривает обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов. Учебные заведения должны обеспечить прохождение подготовки.