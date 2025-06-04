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The New York Times

Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: законопроєкт ухвалено за основу

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів. Заклади освіти повинні забезпечити проходження підготовки.

Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: законопроєкт ухвалено за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13276.

Деталі

№13276 - щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. За основу (262)

 - повідомив Железняк.

Відповідно до проєкту закону, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби проходять в обов’язковому порядку громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Заклади освіти незалежно від власності, зобов’язані забезпечити проходження військової підготовки студентами, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Нагадаємо

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаЗдоров'я
Верховна Рада
Збройні сили України
Ярослав Железняк
Україна
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