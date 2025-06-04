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Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: законопроект принят за основу

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Рада приняла законопроект, предусматривающий обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов. Учебные заведения должны обеспечить прохождение подготовки.

Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий установление обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13276.

Детали

№13276 – о военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. За основу (262)

 - сообщил Железняк.

Согласно проекту закона, военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы проходят в обязательном порядке граждане Украины, получающие высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор.

Учебные заведения независимо от собственности обязаны обеспечить прохождение военной подготовки студентами, получающими высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Напомним

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаЗдоровье
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Ярослав Железняк
Украина
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