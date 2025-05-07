У Генштабі повідомили про зміни у програмі базової військової підготовки для деяких категорій військових
Київ • УНН
Військові, придатні до служби в тилу, проходитимуть БЗВП за оновленою програмою. Термін підготовки скорочено до місяця, а рівень навантажень знижено.
У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України. Зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
Зміни будуть стосуватися як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з інших причин повторно проходить БЗВП.
Також в Генштабі уточнили, що йдеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах, якщо таким буде рішення військово-лікарської комісії.
Також уточнюється, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.
Доповнення
В умовах правового режиму воєнного стану всі громадяни України, незалежно від віросповідання, зобов’язані проходити службу у Збройних силах і інших офіційних воєнізованих формуваннях держави.
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб29.04.25, 16:48 • 158364 перегляди