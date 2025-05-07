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В Генштабе сообщили об изменениях в программе базовой военной подготовки для некоторых категорий военных

Киев • УНН

 • 3950 просмотра

Военные, пригодные к службе в тылу, будут проходить БЗВП по обновленной программе. Срок подготовки сокращен до месяца, а уровень нагрузок снижен.

В Генштабе сообщили об изменениях в программе базовой военной подготовки для некоторых категорий военных

В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Сообщается, что соответствующее решение принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
    • снижение уровня физических нагрузок;
      • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

        Изменения будут касаться как военнослужащих, только призванных на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по другим причинам повторно проходит БОВП.

        Также в Генштабе уточнили, что речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях, если таковым будет решение военно-врачебной комиссии.

        Также уточняется, что целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.

        Дополнение

        В условиях правового режима военного положения все граждане Украины, независимо от вероисповедания, обязаны проходить службу в Вооруженных силах и других официальных военизированных формированиях государства.

        Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб29.04.25, 16:48 • 158364 просмотра

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

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