В Генштабе сообщили об изменениях в программе базовой военной подготовки для некоторых категорий военных
Киев • УНН
Военные, пригодные к службе в тылу, будут проходить БЗВП по обновленной программе. Срок подготовки сокращен до месяца, а уровень нагрузок снижен.
В Вооруженных Силах Украины разработаны изменения в программу базовой общей военной подготовки (БОВП), которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в частях обеспечения, подразделениях охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Сообщается, что соответствующее решение принято Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Изменения будут касаться как военнослужащих, только призванных на службу, так и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по другим причинам повторно проходит БОВП.
Также в Генштабе уточнили, что речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях, если таковым будет решение военно-врачебной комиссии.
Также уточняется, что целью изменений является упорядочение программы подготовки, снижение ее интенсивности для соответствующей категории военнослужащих, с учетом рекомендаций Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также доукомплектование подразделений обеспечения.
Дополнение
В условиях правового режима военного положения все граждане Украины, независимо от вероисповедания, обязаны проходить службу в Вооруженных силах и других официальных военизированных формированиях государства.
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