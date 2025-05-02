Віруючі зобов'язані служити під час воєнного стану: рішення Верховного Суду

В умовах правового режиму воєнного стану всі громадяни України, незалежно від віросповідання, зобов’язані проходити службу у Збройних силах і інших офіційних воєнізованих формуваннях держави. Про це повідомляє Судова влада України, передає УНН.

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Ще 15 квітня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виніс вирок у справі чоловіка, якого засудили до трьох років позбавлення волі за неявку до ТЦК. Він отримав повістку, але не з’явився, посилаючись на свої релігійні переконання.

За даними вироку, чоловік проходив строкову військову службу ще в 1996 році, а в 2023 році охрестився як Свідок Єгови. Сторона захисту стверджувала, що чоловік чоловік не з'явився до ТЦК через приналежність до релігійної організації, яка забороняє військову службу – на думку адвоката, це має скасувати вирок.

Однак Верховний Суд вирішив інакше. Там пояснили, що норма про альтернативну військову службу діє лише у мирний час, а в період воєнного стану і загальної мобілізації, коли відбувається загроза існуванні держави, дана норма не діє.

Також у Верховному Суді зазначили, що жодне з рішень ЄСПЛ не враховувало обставин такої великої війни, яка зараз відбувається в Україні.

На переконання Суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови – йдеться в рішенні.

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