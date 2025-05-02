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Верующие обязаны служить во время военного положения: решение Верховного Суда

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Верховный Суд Украины подтвердил обязанность всех граждан, независимо от вероисповедания, служить в ВСУ во время военного положения. Решение принято по делу Свидетеля Иеговы, уклонившегося от мобилизации.

Верующие обязаны служить во время военного положения: решение Верховного Суда

В условиях правового режима военного положения все граждане Украины, независимо от вероисповедания, обязаны проходить службу в Вооруженных силах и других официальных военизированных формированиях государства. Об этом сообщает Судебная власть Украины, передает УНН.

Детали

Еще 15 апреля Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда вынес приговор по делу мужчины, которого приговорили к трем годам лишения свободы за неявку в ТЦК. Он получил повестку, но не явился, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

По данным приговора, мужчина проходил срочную военную службу еще в 1996 году, а в 2023 году окрестился как Свидетель Иеговы. Сторона защиты утверждала, что мужчина не явился в ТЦК из-за принадлежности к религиозной организации, которая запрещает военную службу – по мнению адвоката, это должно отменить приговор.

Однако Верховный Суд решил иначе. Там объяснили, что норма об альтернативной военной службе действует только в мирное время, а в период военного положения и общей мобилизации, когда происходит угроза существованию государства, данная норма не действует.

Также в Верховном Суде отметили, что ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такой большой войны, которая сейчас происходит в Украине.

По убеждению Суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы

– говорится в решении.

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб29.04.25, 16:48 • 157986 просмотров

Евгений Устименко

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