Верующие обязаны служить во время военного положения: решение Верховного Суда

В условиях правового режима военного положения все граждане Украины, независимо от вероисповедания, обязаны проходить службу в Вооруженных силах и других официальных военизированных формированиях государства. Об этом сообщает Судебная власть Украины, передает УНН.

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Еще 15 апреля Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда вынес приговор по делу мужчины, которого приговорили к трем годам лишения свободы за неявку в ТЦК. Он получил повестку, но не явился, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

По данным приговора, мужчина проходил срочную военную службу еще в 1996 году, а в 2023 году окрестился как Свидетель Иеговы. Сторона защиты утверждала, что мужчина не явился в ТЦК из-за принадлежности к религиозной организации, которая запрещает военную службу – по мнению адвоката, это должно отменить приговор.

Однако Верховный Суд решил иначе. Там объяснили, что норма об альтернативной военной службе действует только в мирное время, а в период военного положения и общей мобилизации, когда происходит угроза существованию государства, данная норма не действует.

Также в Верховном Суде отметили, что ни одно из решений ЕСПЧ не учитывало обстоятельств такой большой войны, которая сейчас происходит в Украине.

По убеждению Суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной, чтобы говорить о необходимости выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины, в том числе и Свидетелями Иеговы – говорится в решении.

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