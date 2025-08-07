ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони

З 1 вересня усі працівники територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію перевірки документів або вручення повісток, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у четвер, пише УНН.

