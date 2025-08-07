ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію.
З 1 вересня усі працівники територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію перевірки документів або вручення повісток, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у четвер, пише УНН.
Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність
Міністр оборони заявляє, що "цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін".
"Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів", - зазначив Шмигаль.
