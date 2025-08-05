У ЦПД РНБО попереджають про чергову кампанію дискредитації ТЦК через Telegram
Київ • УНН
ЦПД РНБО попереджає про російську кампанію дискредитації ТЦК через Telegram-бот. Він закликає до підпалів ТЦК для зриву мобілізації, збираючи особисті дані.
Росіяни поширюють у мережі інформацію про Telegram-бот, який закликає підпалювати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки з метою зриву мобілізації в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, пише УНН.
Це частина скоординованої кампанії, мета якої — дестабілізувати ситуацію та вербувати потенційних виконавців терактів, наслідком яких стане загибель цих же виконавців від дій росіян, або кримінальна відповідальність. Такі боти використовуються для збору особистої інформації, що дозволяє ворогові здійснювати подальші маніпуляції та шантаж
ЦПД закликає не передавати такому боту особисті дані, а також не відкривати повідомлення, що закликають поширювати подібний контент.
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