В ЦПД СНБО предупреждают об очередной кампании дискредитации ТЦК через Telegram
Киев • УНН
ЦПД СНБО предупреждает о российской кампании дискредитации ТЦК через Telegram-бот. Он призывает к поджогам ТЦК для срыва мобилизации, собирая личные данные.
Россияне распространяют в сети информацию о Telegram-боте, который призывает поджигать территориальные центры комплектования и социальной поддержки с целью срыва мобилизации в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, пишет УНН.
Это часть скоординированной кампании, цель которой — дестабилизировать ситуацию и вербовать потенциальных исполнителей терактов, следствием которых станет гибель этих же исполнителей от действий россиян, или уголовная ответственность. Такие боты используются для сбора личной информации, что позволяет врагу осуществлять дальнейшие манипуляции и шантаж
ЦПД призывает не передавать такому боту личные данные, а также не открывать сообщения, призывающие распространять подобный контент.
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