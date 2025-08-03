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В ЦПД опровергли российский фейк о якобы отказе Украины принимать своих граждан с грузинской границы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о якобы отказе Украины принимать 90 своих граждан с грузинской границы. Украинская сторона системно работает над возвращением граждан, но только при наличии подтвержденного гражданства.

В ЦПД опровергли российский фейк о якобы отказе Украины принимать своих граждан с грузинской границы

В ЦПД опровергли информацию, активно распространяемую российскими пропагандистскими СМИ, о том, что Украина якобы отказывается забирать около 90 своих граждан, находящихся на пункте пропуска "Верхний Ларс" на грузинской границе. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Информация о том, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан на пункте пропуска "Верхний Ларс" - фейк

- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, российские пропагандисты распространяют фейк, что Украина якобы не желает принимать собственных граждан, включая военнопленных и бывших заключенных, с нейтральной территории.

На самом же деле ситуация совсем другая. Главное управление разведки Министерства обороны Украины объяснило, что с начала полномасштабного вторжения России оккупанты незаконно вывозили осужденных лиц с временно оккупированных территорий. После окончания срока наказания этих людей отпускали со справками, которые не являются официальными документами для пересечения границы.

Решение о въезде принимает грузинская сторона. Украинское консульство в Тбилиси выдает соответствующие ноты, подтверждающие готовность оформить удостоверение на возвращение в Украину.  Но, как объяснили в ЦПД,  такое удостоверение могут получить только те, чье гражданство подтверждено. Если человек не является гражданином Украины, консул не имеет оснований оформлять документы.

Украинская сторона с самого начала этой ситуации действует системно и скоординировано. Вопросом возвращения граждан занимаются Офис Президента, МИД, ГУР, Координационный штаб, омбудсмен. Все граждане Украины, имеющие подтверждающие документы, получают помощь и возвращаются домой.

Цель фейка - дискредитировать Украину как государство, которое якобы "бросает своих"

- подытожили в ЦПД.

россия усиливает свое влияние в Латинской Америке, прикрываясь культурным сотрудничеством - ЦПД СНБО03.08.25, 11:21 • 1760 просмотров

Ольга Розгон

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