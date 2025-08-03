У ЦПД спростували російський фейк про начебто відмову України приймати своїх громадян з грузинського кордону
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував російський фейк про нібито відмову України приймати 90 своїх громадян з грузинського кордону. Українська сторона системно працює над поверненням громадян, але лише за наявності підтвердженого громадянства.
У ЦПД спростував інформацію, що активно поширюється російськими пропагандистськими ЗМІ, щодо того, що Україна нібито відмовляється забирати близько 90 своїх громадян, які перебувають на пункті пропуску "Верхній Ларс" на грузинському кордоні. Про це повідомлє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс" - фейк
Згідно з повідомленням, російські пропагандисти поширюють фейк, що Україна нібито не бажає приймати власних громадян, включаючи військовополонених та колишніх в'язнів, з нейтральної території.
Насправді ж ситуація зовсім інша. Головне управління розвідки Міністерства оборони України пояснило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти незаконно вивозили засуджених осіб з тимчасово окупованих територій. Після закінчення терміну покарання цих людей відпускали з довідками, які не є офіційними документами для перетину кордону.
Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство в Тбілісі видає відповідні ноти, що підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але, як пояснили в ЦПД, таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, консул не має підстав оформлювати документи.
Українська сторона з самого початку цієї ситуації діє системно та скоординовано. Питанням повернення громадян займаються Офіс Президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб, омбудсмен. Усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.
Мета фейку - дискредитувати Україну як державу, що нібито "кидає своїх"
росія посилює свій вплив у Латинській Америці, прикриваючись культурною співпрацею - ЦПД РНБО03.08.25, 11:21 • 1764 перегляди