росія посилює свій вплив у Латинській Америці, прикриваючись культурною співпрацею - ЦПД РНБО
Київ • УНН
російська федерація використовує культурну співпрацю для поширення свого впливу в Латинській Америці. У Гавані стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння російських державних структур, що демонструє пропагандистські фільми.
російська федерація намагається, прикриваючись гаслами про культурну та освітню співпрацю, поширювати свій вплив у Латинській Америці. В рамках пропагандистської кампанії росіян в авані стартував так званий фестиваль російського кіно, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
"росія намагається розширювати свій вплив у країнах Латинської Америки, прикриваючись культурною та освітньою співпрацею. Так, 31 липня у столиці Куби — Гавані — стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння російських державних структур — "роскіно" та мін культу", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що у межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять "традиційні цінності". Іншими словами, вони є пропагандистськими. Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу.
"Хоч росія й виставляє такі ініціативи як "частину культурного діалогу", насправді це інструмент кремлівської пропаганди. За такими діями рф намагається формувати коло підтримки на міжнародній арені, впливати на політичні, економічні та військові процеси", - попередили в ЦПД.
Доповнення
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