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росія посилює свій вплив у Латинській Америці, прикриваючись культурною співпрацею - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 74 перегляди

російська федерація використовує культурну співпрацю для поширення свого впливу в Латинській Америці. У Гавані стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння російських державних структур, що демонструє пропагандистські фільми.

росія посилює свій вплив у Латинській Америці, прикриваючись культурною співпрацею - ЦПД РНБО

російська федерація намагається, прикриваючись гаслами про культурну та освітню співпрацю, поширювати свій вплив у Латинській Америці. В рамках пропагандистської кампанії росіян в авані стартував так званий фестиваль російського кіно, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

"росія намагається розширювати свій вплив у країнах Латинської Америки, прикриваючись культурною та освітньою співпрацею. Так, 31 липня у столиці Куби — Гавані — стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння російських державних структур — "роскіно" та мін культу", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що у межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять "традиційні цінності". Іншими словами, вони є пропагандистськими. Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу.

"Хоч росія й виставляє такі ініціативи як "частину культурного діалогу", насправді це інструмент кремлівської пропаганди. За такими діями рф намагається формувати коло підтримки на міжнародній арені, впливати на політичні, економічні та військові процеси", - попередили в ЦПД.

Доповнення

Центр національного спротиву повідомляє про завезення російських вчителів з Ліпецька на тимчасово окуповані території України. Це робиться для поширення кремлівських наративів та знищення української ідентичності.

YouTube заблокував в Україні шість каналів блогера андрія серебрянського, відомого як "андрій луганський", який поширював проросійські наративи. Проти нього, а також юлії латиніної та геннадія балашова, запроваджено санкції РНБО.

Павло Зінченко

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