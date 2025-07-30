YouTube заблокував канали блогера-пропагандиста андрія луганського в Україні

YouTube заблокував на території України шість каналів блогера андрія серебрянського, що поширювали співзвучні російській пропаганді наративи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що блогер і колишній телеведучий андрій серебрянський, більш відомий як "андрій луганський", виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення.

Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 липня 2025 року - йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що напередодні YouTube заблокував на території України канали російської журналістки юлії латиніної та колишнього народного депутата України геннадія балашова, проти яких також введені санкції РНБО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Вони стосуються проти 5-х осіб, які відповідальні за підривні антиукраїнські інформкампанії. Нові персональні санкції стосуються блогера андрія серебрянського ("андрія луганського"), бізнесмена геннадія балашова, екс-нардепки від ОПЗЖ наталії королевської, російської журналістки юлії латиніної та пропагандистки тетяни аксьоненко.

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