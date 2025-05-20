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ЄС розширив секторальні й персональні антиросійські санкції за дестабілізуючу діяльність рф проти блоку

Київ • УНН

 • 858 перегляди

ЄС запровадив санкції проти 21 особи та 6 організацій за дестабілізацію та поширення пропаганди. Обмеження стосуються суден, авіації, нерухомості та криптоактивів, пов'язаних із рф.

ЄС розширив секторальні й персональні антиросійські санкції за дестабілізуючу діяльність рф проти блоку

ЄС додав до переліку антиросійський санкцій ще 21 особу та 6 організацій і запровадив секторальні обмеження у відповідь на дестабілізуючу діяльність росії проти ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.

Деталі

Рада також розширила сферу діяльності, щоб дозволити ЄС цілеспрямовано атакувати матеріальні активи, пов'язані з дестабілізуючою діяльністю росії, такі як судна, літаки, нерухомість та фізичні елементи цифрових та комунікаційних мереж, а також операції кредитних установ, фінансових установ та організацій, що надають послуги з криптоактивами, які прямо чи опосередковано сприяють дестабілізуючій діяльності росії.

Крім того, з огляду на систематичну міжнародну російську кампанію з маніпуляції інформаціїєю, пропаганду та спотворення фактів, Рада матиме можливість призупинити дію ліцензій на мовлення російських ЗМІ, що перебувають під контролем російського керівництва, та заборонити їм транслювати свій контент у ЄС.

Щоправда, цільовим ЗМІ та їхньому персоналу не перешкоджатимуть здійснювати діяльність зі збору інформації, досліджень та інтерв'ю.

Європейська Рада рішуче засудила всі види гібридної діяльності, яка посилюється та спрямована проти ЄС, його держав-членів та партнерів. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть використовувати весь спектр доступних інструментів для захисту, запобігання, стримування та реагування на таку зловмисну ​​поведінку

- йдеться у заяві.

До санкційного списку внесли віктора медведчука, колишнього українського політика й бізнесмена, який через своїх соратників артема марчевського та олега волошина, також вже підсанкційних контролював українські ЗМІ та використовував їх для поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами. Через таємне фінансування медіаканалу "голос європи", також внесеного до санкційного списку, та своєї політичної платформи "інша україна", медведчук просував політику та дії, спрямовані на підрив легітимності та довіри до уряду України, безпосередньо підтримуючи зовнішньополітичні інтереси рф.

Введено обмеження проти осіб, причетних до діяльності, спрямованої на підрив демократичного політичного процесу в Естонії (алік хучбаров та ілля бочаров, обидва оперативники російської військової розвідки та Німеччині, таких як німецький блогер томас репер, російська блогерка аліна ліпп, турецька медіакомпанія AFA Medya та її засновник хусейн догру.

До переліку також увійшли приватні особи, причетні до дестабілізуючої діяльності проти ЄС та держав-партнерів, такі як олена колбаснікова, юлія прохорова, ростислав теслюк, андрій харківський.

Є у переліку і дві риболовецькі компанії, Norebo JSC та Murman Sea Food, які є частиною розвідувальної мережі, що спонсорується росією, та проводили шпигунські місії та диверсії на критично важливих об'єктах інфраструктури, включаючи підводні кабелі.

Крім того, Рада внесла до списку федеральне державне унітарне підприємство Генеральний радіочастотний центр (ГРЧЦ) та його виконуючого обов'язки директора руслана нестеренка, відповідальних за дії радіоелектронної боротьби, включаючи "глушіння" та "спуфінг", що переважно впливають на сигнал GPS у країнах Балтії та порушують роботу цивільної авіації.

До списку потрапив віктор луковенко, керівник внесеної до переліку організації "африканська ініціатива" (інформаційне агентство, що займається поширенням російської пропаганди та дезінформації на африканському континенті), джастін блез тагух, генеральний директор прес-групи "International Africa Media", та михайло прудніков, які поширювали російський та антизахідний наратив в африканських країнах.

До переліку також потрапив сільвен афуа, засновник "ліги оборони чорношкірих африканців", структури, розпущеної французькою владою у 2021 році за поширення ідеології, що закликає до ненависті, дискримінації та насильства.

Серед перелічених також stark sndustries, сервіс веб-хостингу, його генеральний директор юріє некуліт та власник іван некуліт. Вони діяли як посередники різних спонсорованих російською державою та пов'язаних з нею суб'єктів у проведенні дестабілізуючої діяльності, включаючи маніпулювання інформацією, втручання та кібератаки проти Союзу та третіх країн.

Фігурантам переліку антиросійських санкцій від ЄС заморозять активи, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти. Крім того, фізичним особам буде заборонено в'їзд до ЄС та перетин його території транзитом.

Нагадаємо

Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф.

Лілія Набока

Лілія Набока

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