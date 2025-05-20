ЕС расширил секторальные и персональные антироссийские санкции за дестабилизирующую деятельность рф против блока

ЕС добавил в перечень антироссийских санкций еще 21 человека и 6 организаций и ввел секторальные ограничения в ответ на дестабилизирующую деятельность россии против ЕС, его государств-членов и международных партнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Детали

Совет также расширил сферу деятельности, чтобы позволить ЕС целенаправленно атаковать материальные активы, связанные с дестабилизирующей деятельностью россии, такие как суда, самолеты, недвижимость и физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, а также операции кредитных учреждений, финансовых учреждений и организаций, предоставляющих услуги с криптоактивами, которые прямо или косвенно способствуют дестабилизирующей деятельности россии.

Кроме того, учитывая систематическую международную российскую кампанию по манипуляции информацией, пропаганду и искажение фактов, Совет будет иметь возможность приостановить действие лицензий на вещание российских СМИ, находящихся под контролем российского руководства, и запретить им транслировать свой контент в ЕС.

Правда, целевым СМИ и их персоналу не будут препятствовать осуществлять деятельность по сбору информации, исследований и интервью.

Европейский Совет решительно осудил все виды гибридной деятельности, которая усиливается и направлена против ЕС, его государств-членов и партнеров. ЕС и его государства-члены будут продолжать использовать весь спектр доступных инструментов для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на такое злонамеренное поведение - говорится в заявлении.

В санкционный список внесли виктора медведчука, бывшего украинского политика и бизнесмена, который через своих соратников артема марчевского и олега волошина, также уже подсанкционных контролировал украинские СМИ и использовал их для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами. Через тайное финансирование медиаканала "голос европы", также внесенного в санкционный список, и своей политической платформы "другая украина", медведчук продвигал политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины, непосредственно поддерживая внешнеполитические интересы рф.

Введены ограничения против лиц, причастных к деятельности, направленной на подрыв демократического политического процесса в Эстонии (алик хучбаров и илья бочаров, оба оперативники российской военной разведки и Германии, таких как немецкий блогер томас репер, российская блогерка алина липп, турецкая медиакомпания AFA Medya и ее основатель хусейн догру.

В перечень также вошли частные лица, причастные к дестабилизирующей деятельности против ЕС и государств-партнеров, такие как елена колбасникова, юлия прохорова, ростислав теслюк, андрей харьковский.

Есть в перечне и две рыболовецкие компании, Norebo JSC и Murman Sea Food, которые являются частью разведывательной сети, спонсируемой россией, и проводили шпионские миссии и диверсии на критически важных объектах инфраструктуры, включая подводные кабели.

Кроме того, Совет внес в список федеральное государственное унитарное предприятие Генеральный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и его исполняющего обязанности директора руслана нестеренко, ответственных за действия радиоэлектронной борьбы, включая "глушение" и "спуфинг", что преимущественно влияет на сигнал GPS в странах Балтии и нарушает работу гражданской авиации.

В список попал виктор луковенко, руководитель внесенной в перечень организации "африканская инициатива" (информационное агентство, занимающееся распространением российской пропаганды и дезинформации на африканском континенте), джастин блез тагух, генеральный директор пресс-группы "International Africa Media", и михаил прудников, которые распространяли российский и антизападный нарратив в африканских странах.

В перечень также попал сильвен афуа, основатель "лиги обороны чернокожих африканцев", структуры, распущенной французскими властями в 2021 году за распространение идеологии, призывающей к ненависти, дискриминации и насилию.

Среди перечисленных также stark sndustries, сервис веб-хостинга, его генеральный директор юрие некулит и владелец иван некулит. Они действовали как посредники различных спонсируемых российским государством и связанных с ним субъектов в проведении дестабилизирующей деятельности, включая манипулирование информацией, вмешательство и кибератаки против Союза и третьих стран.

Фигурантам перечня антироссийских санкций от ЕС заморозят активы, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС и пересечение его территории транзитом.

Напомним

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф.