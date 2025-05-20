ЕС расширил секторальные и персональные антироссийские санкции за дестабилизирующую деятельность рф против блока

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”
Эксклюзив
14:51 • 1874 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
14:05 • 8470 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
12:52 • 30851 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 22195 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 51370 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 43518 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 150801 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 93099 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 155215 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 110028 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
68%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 27625 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 52162 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 68575 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 50594 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 85099 просмотра
публикации

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

14:33 • 9012 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 30888 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 51391 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 150812 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 133122 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 85635 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 71143 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 68449 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 152453 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 155102 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

ЕС расширил секторальные и персональные антироссийские санкции за дестабилизирующую деятельность рф против блока

Киев • УНН

 • 668 просмотра

ЕС ввел санкции против 21 человека и 6 организаций за дестабилизацию и распространение пропаганды. Ограничения касаются судов, авиации, недвижимости и криптоактивов, связанных с рф.

ЕС расширил секторальные и персональные антироссийские санкции за дестабилизирующую деятельность рф против блока

ЕС добавил в перечень антироссийских санкций еще 21 человека и 6 организаций и ввел секторальные ограничения в ответ на дестабилизирующую деятельность россии против ЕС, его государств-членов и международных партнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Детали

Совет также расширил сферу деятельности, чтобы позволить ЕС целенаправленно атаковать материальные активы, связанные с дестабилизирующей деятельностью россии, такие как суда, самолеты, недвижимость и физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, а также операции кредитных учреждений, финансовых учреждений и организаций, предоставляющих услуги с криптоактивами, которые прямо или косвенно способствуют дестабилизирующей деятельности россии.

Кроме того, учитывая систематическую международную российскую кампанию по манипуляции информацией, пропаганду и искажение фактов, Совет будет иметь возможность приостановить действие лицензий на вещание российских СМИ, находящихся под контролем российского руководства, и запретить им транслировать свой контент в ЕС.

Правда, целевым СМИ и их персоналу не будут препятствовать осуществлять деятельность по сбору информации, исследований и интервью.

Европейский Совет решительно осудил все виды гибридной деятельности, которая усиливается и направлена против ЕС, его государств-членов и партнеров. ЕС и его государства-члены будут продолжать использовать весь спектр доступных инструментов для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на такое злонамеренное поведение

- говорится в заявлении.

В санкционный список внесли виктора медведчука, бывшего украинского политика и бизнесмена, который через своих соратников артема марчевского и олега волошина, также уже подсанкционных контролировал украинские СМИ и использовал их для распространения пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами. Через тайное финансирование медиаканала "голос европы", также внесенного в санкционный список, и своей политической платформы "другая украина", медведчук продвигал политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины, непосредственно поддерживая внешнеполитические интересы рф.

Введены ограничения против лиц, причастных к деятельности, направленной на подрыв демократического политического процесса в Эстонии (алик хучбаров и илья бочаров, оба оперативники российской военной разведки и Германии, таких как немецкий блогер томас репер, российская блогерка алина липп, турецкая медиакомпания AFA Medya и ее основатель хусейн догру.

В перечень также вошли частные лица, причастные к дестабилизирующей деятельности против ЕС и государств-партнеров, такие как елена колбасникова, юлия прохорова, ростислав теслюк, андрей харьковский.

Есть в перечне и две рыболовецкие компании, Norebo JSC и Murman Sea Food, которые являются частью разведывательной сети, спонсируемой россией, и проводили шпионские миссии и диверсии на критически важных объектах инфраструктуры, включая подводные кабели.

Кроме того, Совет внес в список федеральное государственное унитарное предприятие Генеральный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и его исполняющего обязанности директора руслана нестеренко, ответственных за действия радиоэлектронной борьбы, включая "глушение" и "спуфинг", что преимущественно влияет на сигнал GPS в странах Балтии и нарушает работу гражданской авиации.

В список попал виктор луковенко, руководитель внесенной в перечень организации "африканская инициатива" (информационное агентство, занимающееся распространением российской пропаганды и дезинформации на африканском континенте), джастин блез тагух, генеральный директор пресс-группы "International Africa Media", и михаил прудников, которые распространяли российский и антизападный нарратив в африканских странах.

В перечень также попал сильвен афуа, основатель "лиги обороны чернокожих африканцев", структуры, распущенной французскими властями в 2021 году за распространение идеологии, призывающей к ненависти, дискриминации и насилию.

Среди перечисленных также stark sndustries, сервис веб-хостинга, его генеральный директор юрие некулит и владелец иван некулит. Они действовали как посредники различных спонсируемых российским государством и связанных с ним субъектов в проведении дестабилизирующей деятельности, включая манипулирование информацией, вмешательство и кибератаки против Союза и третьих стран.

Фигурантам перечня антироссийских санкций от ЕС заморозят активы, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС и пересечение его территории транзитом.

Напомним

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Германия
Эстония
Brent
$65.13
Bitcoin
$104,537.40
S&P 500
$5,942.09
Tesla
$345.33
Газ TTF
$36.59
Золото
$3,285.41
Ethereum
$2,473.60