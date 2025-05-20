ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти рф, нові обмеження вже у роботі - Каллас

Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у вівторок у X, пише УНН.



ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти росії, спрямований проти майже 200 суден "тіньового флоту" - повідомила Каллас.

Зі слів Верховної представниці ЄС, нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Готуються нові санкції проти росії. Чим довше росія веде війну, тим жорсткіша наша відповідь - наголосила Каллас.

ЄС готує нові санкції проти росії після 17-го пакета - Каллас

Доповнення

Як повідомляв Euractiv, у середу представники країн-членів ЄС узгодили 17-й за рахунком пакет санкцій після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, який передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів для високопоставлених російських політичних і бізнес-посадовців.

Він, як повідомляється, також включає заборону на експорт хімікатів, які використовуються для виробництва зброї, торговельні обмеження для десятків компаній, залучених до обходу санкцій, і списки майже 200 суден російського "тіньового флоту" для експорту нафти, які використовуються для обходу стелі цін на нафту на Заході.

За словами дипломатів ЄС, Угорщина та Словаччина, дві найбільш промосковські країни ЄС, які залишаються сильно залежними від імпорту російських енергоносіїв, підтримали пакет через його відносну слабкість, пише Euractiv.

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