ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти рф, нові обмеження вже у роботі - Каллас

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 17300 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 103753 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 74863 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 141430 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 103733 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 250570 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 129107 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 354673 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 98042 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79496 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
44%
744мм
Популярнi новини

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 59525 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 27057 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 43116 перегляди

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

06:47 • 21719 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47169 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 103757 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 109147 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 134778 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 250572 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 354675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Подоляк

Олександр Штубб

Олексій Гончаренко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Херсон

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47908 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 60285 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 58607 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 143468 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 146577 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Tesla Cybertruck

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти рф, нові обмеження вже у роботі - Каллас

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Новий пакет санкцій ЄС націлений на майже 200 російських кораблів. Також заходи стосуються гібридних загроз і порушень прав людини.

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти рф, нові обмеження вже у роботі - Каллас

Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський "тіньовий флот" танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у вівторок у X, пише УНН.

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти росії, спрямований проти майже 200 суден "тіньового флоту"

- повідомила Каллас.

Зі слів Верховної представниці ЄС, нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Готуються нові санкції проти росії. Чим довше росія веде війну, тим жорсткіша наша відповідь

- наголосила Каллас.

ЄС готує нові санкції проти росії після 17-го пакета - Каллас16.05.25, 12:45 • 1892 перегляди

Доповнення

Як повідомляв Euractiv, у середу представники країн-членів ЄС узгодили 17-й за рахунком пакет санкцій після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, який передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів для високопоставлених російських політичних і бізнес-посадовців.

Він, як повідомляється, також включає заборону на експорт хімікатів, які використовуються для виробництва зброї, торговельні обмеження для десятків компаній, залучених до обходу санкцій, і списки майже 200 суден російського "тіньового флоту" для експорту нафти, які використовуються для обходу стелі цін на нафту на Заході.

За словами дипломатів ЄС, Угорщина та Словаччина, дві найбільш промосковські країни ЄС, які залишаються сильно залежними від імпорту російських енергоносіїв, підтримали пакет через його відносну слабкість, пише Euractiv.

Лідери Європи хочуть "закрутити гайки" санкціями путіну після неявки до Туреччини, обговорять на саміті із Зеленським - Politico16.05.25, 08:59 • 5728 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Brent
$65.39
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.15
Золото
$3,237.71
Ethereum
$2,525.49