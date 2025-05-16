ЄС готує нові санкції проти росії після 17-го пакета - Каллас

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти росії. Вона уточнила, що йдеться не про 17-ий пакет, про який говорили останнім часом.

Про це вона повідомила журналістам під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який відбувається в Тірані, Албанія, повідомляє УНН.

У нас [ЄС – ред.] є 17-й пакет. Тепер ми готові та працюємо над наступним пакетом", - сказала вона.За її словами, досі ці санкції стосувалися сектору енергетики, але також важливим є і політичний тиск на росію."Я думаю, що політична ізоляція також важлива для тиску на росію, і в цьому питанні ми всі повинні бути єдиними, тому що ми ясно бачимо, що росія не хоче миру