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ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
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ЄС готує нові санкції проти росії після 17-го пакета - Каллас

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Кая Каллас повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти росії. Досі ці санкції стосувалися сектору енергетики, але важливим є і політичний тиск.

ЄС готує нові санкції проти росії після 17-го пакета - Каллас

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти росії. Вона уточнила, що йдеться не про 17-ий пакет, про який говорили останнім часом.

Про це вона повідомила журналістам під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який відбувається в Тірані, Албанія, повідомляє УНН.

Деталі

У нас [ЄС – ред.] є 17-й пакет. Тепер ми готові та працюємо над наступним пакетом", - сказала вона.За її словами, досі ці санкції стосувалися сектору енергетики, але також важливим є і політичний тиск на росію."Я думаю, що політична ізоляція також важлива для тиску на росію, і в цьому питанні ми всі повинні бути єдиними, тому що ми ясно бачимо, що росія не хоче миру

- додала вона.

Доповнення

Європейські прихильники України готуються запровадити додаткові санкції проти глави кремля володимира путіна після його неявки на довгоочікувані переговори у Туреччині між Києвом та москвою.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти" та "тиснути на путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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