ЄС готує нові санкції проти росії після 17-го пакета - Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти росії. Досі ці санкції стосувалися сектору енергетики, але важливим є і політичний тиск.
Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що ЄС готує новий пакет санкцій проти росії. Вона уточнила, що йдеться не про 17-ий пакет, про який говорили останнім часом.
Про це вона повідомила журналістам під час саміту Європейського політичного співтовариства (ЄПС), який відбувається в Тірані, Албанія, повідомляє УНН.
Деталі
У нас [ЄС – ред.] є 17-й пакет. Тепер ми готові та працюємо над наступним пакетом", - сказала вона.За її словами, досі ці санкції стосувалися сектору енергетики, але також важливим є і політичний тиск на росію."Я думаю, що політична ізоляція також важлива для тиску на росію, і в цьому питанні ми всі повинні бути єдиними, тому що ми ясно бачимо, що росія не хоче миру
Доповнення
Європейські прихильники України готуються запровадити додаткові санкції проти глави кремля володимира путіна після його неявки на довгоочікувані переговори у Туреччині між Києвом та москвою.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники України "повинні діяти" та "тиснути на путіна" на тлі невизначеності щодо мирних переговорів у Туреччині.