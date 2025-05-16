Лідери Європи хочуть "закрутити гайки" санкціями путіну після неявки до Туреччини, обговорять на саміті із Зеленським - Politico

Європейські прихильники України готуються запровадити додаткові санкції проти на главу кремля володимира путіна після його неявки на довгоочікувані переговори у Туреччині між Києвом та москвою, повідомляє Politico, пише УНН.

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Як пише видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічаються в албанській столиці у п'ятницю, щоб обговорити, як зупинити бойові дії в Україні.

Розмова на саміті Європейського політичного співтовариства в Тирані, неформальній зустрічі лідерів континенту, буде зосереджена на різкому посиленні санкцій проти москви - повідомили виданню чотири європейські чиновники.



Карні мита на російський імпорт перебувають у стадії обговорення, повідомили два європейські чиновники. ЄС ввів значні санкції проти москви з початку вторгнення в 2022 році, але утримався від повного торговельного ембарго проти росії. Раніше запровадження мит ЄС розглядалося як варіант обходу опору Угорщини до санкцій.

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У середу посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії, який включав націлювання майже на 200 суден так званого тіньового флоту, що використовується для обходу існуючих санкцій на експорт нафти і газу.

Прямі переговори між Києвом та москвою, перші невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році, розпочалися з плутанини щодо того, хто буде присутнім та чи зустрінеться взагалі. Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але путін відмовився бути присутнім і натомість відправив делегацію нижчого рівня, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна. "Послухайте, нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемось", - сказав він на борту Air Force One.

Перед четверговими переговорами високопосадовець Великої Британії попередив, що якщо вони не увінчаються успіхом, розмова, швидше за все, "крутитиметься навколо санкцій і того, як ми можемо об'єднати країни, щоб розпочати ті жорсткіші санкції, про які згадувалося в суботу в Києві". Лідери Франції, Німеччини та Польщі пригрозили в суботу масою санкцій, якщо росія відмовиться від "повного та безумовного припинення вогню".

"Президент путін ховається", - сказав помічник Макрона до того, як кремль підтвердив, що російський лідер не поїде до Туреччини.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейцям та американцям треба "піти далі" та "задушити" російську економіку, щоб змусити путіна припинити війну в Україні.

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"Ми повинні бути готові ввести руйнівні санкції, які можуть задушити російську економіку раз і назавжди", - сказав він французькому телеканалу BFMTV у середу.

За словами чиновника ЄС, ініціативу запровадження нових санкцій натхнено сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який запропонував запровадити 500-відсоткові мита на російський експорт, якщо путін не припинить свої атаки на Україну. "Ми б черпали натхнення в масштабах" його пропозиції, сказав чиновник.

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