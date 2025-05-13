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У ЄС розглядають спосіб обійти вето Угорщини щодо санкцій проти рф - FT

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Євросоюз готується обійти вето Угорщини на продовження санкцій проти рф. Розглядаються контроль над капіталом і мита, щоб зберегти тиск на москву через війну в Україні.

У ЄС розглядають спосіб обійти вето Угорщини щодо санкцій проти рф - FT

Брюссель готується застосувати контроль над рухом капіталу та мита проти росії у разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти москви у відповідь на її війну в Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія повідомила країни блоку, що значна частина санкцій, включаючи замороження 200 млрд євро російських державних активів, може бути переведена на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта, повідомили Financial Times п'ять офіційних осіб, поінформованих про поточні обговорення.

Така підготовка, як вказано, іде на тлі того, що ЄС пообіцяв підтримувати економічний тиск на москву на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на те, щоб змусити рф погодитися на припинення вогню, що пропонується, і прямі мирні переговори з Україною.

Але Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан неодноразово затримував санкції ЄС проти росії, пригрозила накласти вето на продовження економічних обмежень, які закінчуються наприкінці липня, якщо всі 27 держав-членів не погодяться продовжити їх ще на шість місяців. Обмеження також включають заборони на імпорт та цінові обмеження у таких секторах, як енергетика.

Обхідні шляхи, що розглядаються, вимагатимуть лише більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу коштів до росії, і торгові заходи, такі як мита, є двома варіантами, які були згадані Єврокомісією в останні тижні, заявили чиновники.

Попередні ідеї включали двосторонні заходи на національному рівні, які б дозволили таким країнам, як Бельгія, де заблоковано більшу частину російських 200 млрд євро, заборонити репатріацію російських активів, пише видання.

"Ми всі зосереджені на плані А, - сказав один з чиновників. - Але ведуться обговорення правової основи альтернативних варіантів".

Будапешт не висунув серйозних заперечень проти нового пакету санкцій проти москви, який обговорювався на зустрічі всіх 27 послів у понеділок, за словами трьох дипломатів, поінформованих про обговорення. Очікується, що 17-й пакет заходів, націлений на компанії в Китаї та інших країнах, які допомагають москві уникати санкцій, буде підписано в середу та офіційно запроваджено на початку наступного тижня, вказує видання.

Нові санкції ЄС проти рф можуть узгодити вже 14 травня, Угорщині схоже вдалося дещо викреслити - ЗМІ12.05.25, 12:59 • 4670 переглядiв

У січні ЄС ввів мита на російські та білоруські добрива, що, за словами двох чиновників, є прикладом того, як чинні санкції щодо іншого російського імпорту можуть бути перетворені на торгові заходи.

Єврокомісія пообіцяла подати наступного місяця законодавчі пропозиції, які дозволять їй запровадити заборону на нові російські газові та спотові контракти цього року та повністю відмовитися від них до 2027 року. Вона наполягала на тому, що це не будуть санкції, але відмовилася надати докладнішу інформацію державам-членам.

Вона також заявила, що запропонує мито на збагачений уран у межах зусиль щодо скорочення залежності ЄС від російського палива.

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф06.05.25, 17:11 • 91841 перегляд

Деякі дипломати ЄС стурбовані тим, що заборона на російський газ без санкцій призведе до того, що компанії будуть втягнуті в тривалі юридичні баталії, і зажадали від Єврокомісії запевнень, що будь-які нові заходи будуть юридично бездоганними, пише видання.

Під час засідання минулого тижня Єврокомісія заявила, що була здивована "браком довіри" з боку держав-членів і що, за словами присутньої особи, над правилами працюють "найкращі люди".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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