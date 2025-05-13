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В ЕС рассматривают способ обойти вето Венгрии в отношении санкций против рф - FT

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Евросоюз готовится обойти вето Венгрии на продление санкций против рф. Рассматриваются контроль над капиталом и пошлины, чтобы сохранить давление на москву из-за войны в Украине.

В ЕС рассматривают способ обойти вето Венгрии в отношении санкций против рф - FT

Брюссель готовится применить контроль над движением капитала и пошлины против россии в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против москвы в ответ на ее войну в Украине, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия сообщила странам блока, что значительная часть санкций, включая замораживание 200 млрд евро российских государственных активов, может быть переведена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта, сообщили Financial Times пять официальных лиц, проинформированных о текущих обсуждениях.

Такая подготовка, как указано, идет на фоне того, что ЕС пообещал поддерживать экономическое давление на москву на фоне дипломатических усилий, направленных на то, чтобы заставить рф согласиться на предлагаемое прекращение огня и прямые мирные переговоры с Украиной.

Но Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно задерживал санкции ЕС против россии, пригрозила наложить вето на продление экономических ограничений, которые заканчиваются в конце июля, если все 27 государств-членов не согласятся продлить их еще на шесть месяцев. Ограничения также включают запреты на импорт и ценовые ограничения в таких секторах, как энергетика.

Обходные пути, которые рассматриваются, потребуют лишь большинства стран ЕС для продления санкций. Контроль за движением капитала, который предотвратит приток средств в россию, и торговые меры, такие как пошлины, являются двумя вариантами, которые были упомянуты Еврокомиссией в последние недели, заявили чиновники.

Предыдущие идеи включали двусторонние меры на национальном уровне, которые бы позволили таким странам, как Бельгия, где заблокирована большая часть российских 200 млрд евро, запретить репатриацию российских активов, пишет издание.

"Мы все сосредоточены на плане А, - сказал один из чиновников. - Но ведутся обсуждения правовой основы альтернативных вариантов".

Будапешт не выдвинул серьезных возражений против нового пакета санкций против москвы, который обсуждался на встрече всех 27 послов в понедельник, по словам трех дипломатов, проинформированных об обсуждении. Ожидается, что 17-й пакет мер, нацеленный на компании в Китае и других странах, которые помогают москве избегать санкций, будет подписан в среду и официально введен в начале следующей недели, указывает издание.

Новые санкции ЕС против рф могут согласовать уже 14 мая, Венгрии похоже удалось кое-что вычеркнуть - СМИ12.05.25, 12:59 • 4656 просмотров

В январе ЕС ввел пошлины на российские и белорусские удобрения, что, по словам двух чиновников, является примером того, как действующие санкции в отношении другого российского импорта могут быть преобразованы в торговые меры.

Еврокомиссия пообещала подать в следующем месяце законодательные предложения, которые позволят ей ввести запрет на новые российские газовые и спотовые контракты в этом году и полностью отказаться от них до 2027 года. Она настаивала на том, что это не будут санкции, но отказалась предоставить более подробную информацию государствам-членам.

Она также заявила, что предложит пошлину на обогащенный уран в рамках усилий по сокращению зависимости ЕС от российского топлива.

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф06.05.25, 17:11 • 91831 просмотр

Некоторые дипломаты ЕС обеспокоены тем, что запрет на российский газ без санкций приведет к тому, что компании будут втянуты в длительные юридические баталии, и потребовали от Еврокомиссии заверений, что любые новые меры будут юридически безупречными, пишет издание.

Во время заседания на прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что была удивлена "нехваткой доверия" со стороны государств-членов и что, по словам присутствующего лица, над правилами работают "лучшие люди".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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