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Лидеры Европы хотят "закрутить гайки" санкциями путину после неявки в Турцию, обсудят на саммите с Зеленским - Politico

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Европейские сторонники Украины готовятся к усилению санкций против владимира путина из-за его отказа от участия в переговорах по Украине в Турции.

Лидеры Европы хотят "закрутить гайки" санкциями путину после неявки в Турцию, обсудят на саммите с Зеленским - Politico

Европейские сторонники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против главы кремля владимира путина после его неявки на долгожданные переговоры в Турции между Киевом и москвой, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречаются в албанской столице в пятницу, чтобы обсудить, как остановить боевые действия в Украине.

Разговор на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, неформальной встрече лидеров континента, будет сосредоточен на резком усилении санкций против москвы

- сообщили изданию четыре европейских чиновника.

Карные пошлины на российский импорт находятся в стадии обсуждения, сообщили два европейских чиновника. ЕС ввел значительные санкции против москвы с начала вторжения в 2022 году, но воздержался от полного торгового эмбарго против россии. Ранее введение пошлин ЕС рассматривалось как вариант обхода сопротивления Венгрии санкциям.

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В среду послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против россии, который включал нацеливание почти на 200 судов так называемого теневого флота, используемого для обхода существующих санкций на экспорт нефти и газа.

Прямые переговоры между Киевом и москвой, первые вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году, начались с путаницы относительно того, кто будет присутствовать и встретится ли вообще. Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но путин отказался присутствовать и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина. "Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с путиным не встретимся", - сказал он на борту Air Force One.

Перед четверговыми переговорами высокопоставленный чиновник Великобритании предупредил, что если они не увенчаются успехом, разговор, скорее всего, "будет крутиться вокруг санкций и того, как мы можем объединить страны, чтобы начать те более жесткие санкции, о которых упоминалось в субботу в Киеве". Лидеры Франции, Германии и Польши пригрозили в субботу массой санкций, если россия откажется от "полного и безусловного прекращения огня".

"Президент путин прячется", - сказал помощник Макрона до того, как кремль подтвердил, что российский лидер не поедет в Турцию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцам и американцам надо "пойти дальше" и "задушить" российскую экономику, чтобы заставить путина прекратить войну в Украине.

ЕС готовит "мощные и масштабные" санкции против рф в случае срыва переговоров по прекращению огня - глава МИД Франции12.05.25, 22:59 • 13201 просмотр

"Мы должны быть готовы ввести разрушительные санкции, которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда", - сказал он французскому телеканалу BFMTV в среду.

По словам чиновника ЕС, инициатива введения новых санкций вдохновлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который предложил ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт, если путин не прекратит свои атаки на Украину. "Мы бы черпали вдохновение в масштабах" его предложения, сказал чиновник.

В Сенате США готовят "сокрушительные" санкции против рф в случае отсутствия переговоров01.05.25, 09:49 • 9603 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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