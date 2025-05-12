ЄС готує "потужні та масштабні" санкції проти рф у разі зриву переговорів щодо припинення вогню - глава МЗС Франції

Лідери європейських країн на зустрічі щодо України попросили Європейську комісію запровадити нові масштабні санкції проти нафтового та фінансового секторів росії, якщо кремль не погодиться на припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Зазначається, що ЄС уже працює над 17-м пакетом санкцій, який він має намір ухвалити на наступній зустрічі міністрів закордонних справ 20 травня. При цьому глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро сказав, що також почалася робота над більш жорсткими заходами, окрім цього пакету.

Ми готуємо додаткові санкції, спрямовані проти енергетичного та фінансового секторів. Ми попросили Європейську комісію на цих вихідних підготувати нові більш важливі санкції, щоб змусити президента росії володимира путіна дотримуватися логіки миру - цитує видання дипломата після його телефонної розмови з європейськими колегами та держсекретарем США Марко Рубіо.

Барро також підкреслив, що путін повинен "дотримуватися своєї частини договору" і відправитися в Стамбул у четвер на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Ми готуємо потужні та масштабні санкції, якщо він не погодиться на припинення вогню - сказав фрацузький міністр.

Він додав, що потенційні європейські санкції узгоджуються з законопроєктом про санкції США, який передбачає введення тарифів у 500% для країн, які імпортують російську нафту.

Нагадаємо

Уряд Німеччини разом з європейськими партнерами планує ввести санкції проти Росії, якщо вимоги щодо припинення вогню не будуть виконані. Підготовку до санкцій буде розпочато негайно.

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