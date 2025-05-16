ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас
Киев • УНН
Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против россии. До сих пор эти санкции касались сектора энергетики, но важным является и политическое давление.
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против россии. Она уточнила, что речь идет не о 17-м пакете, о котором говорили в последнее время.
Об этом она сообщила журналистам во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Тиране, Албания, сообщает УНН.
Детали
У нас [ЕС – ред.] есть 17-й пакет. Теперь мы готовы и работаем над следующим пакетом", - сказала она. По ее словам, до сих пор эти санкции касались сектора энергетики, но также важным является и политическое давление на россию."Я думаю, что политическая изоляция также важна для давления на россию, и в этом вопросе мы все должны быть едины, потому что мы ясно видим, что россия не хочет мира
Дополнение
Европейские сторонники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против главы кремля владимира путина после его неявки на долгожданные переговоры в Турции между Киевом и москвой.
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.