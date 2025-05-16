ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против россии. Она уточнила, что речь идет не о 17-м пакете, о котором говорили в последнее время.

Об этом она сообщила журналистам во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Тиране, Албания, сообщает УНН.

Детали

У нас [ЕС – ред.] есть 17-й пакет. Теперь мы готовы и работаем над следующим пакетом", - сказала она. По ее словам, до сих пор эти санкции касались сектора энергетики, но также важным является и политическое давление на россию."Я думаю, что политическая изоляция также важна для давления на россию, и в этом вопросе мы все должны быть едины, потому что мы ясно видим, что россия не хочет мира - добавила она.

Дополнение

Европейские сторонники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против главы кремля владимира путина после его неявки на долгожданные переговоры в Турции между Киевом и москвой.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.