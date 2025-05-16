ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас

$41.470.07
46.380.21
ukenru
ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен
09:33 • 5930 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 14855 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 21208 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 124929 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 152256 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 138348 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 178847 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 108258 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 14:42 • 151978 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 380725 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярные новости

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

16 мая, 01:06 • 66876 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

16 мая, 01:45 • 66073 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

16 мая, 02:19 • 87606 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

16 мая, 03:59 • 103478 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 41878 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 206833 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 199325 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 262347 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 326667 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 380725 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 9674 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 22304 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 63350 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 101544 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 128115 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против россии. До сих пор эти санкции касались сектора энергетики, но важным является и политическое давление.

ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас сообщила, что ЕС готовит новый пакет санкций против россии. Она уточнила, что речь идет не о 17-м пакете, о котором говорили в последнее время.

Об этом она сообщила журналистам во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Тиране, Албания, сообщает УНН.

Детали

У нас [ЕС – ред.] есть 17-й пакет. Теперь мы готовы и работаем над следующим пакетом", - сказала она. По ее словам, до сих пор эти санкции касались сектора энергетики, но также важным является и политическое давление на россию."Я думаю, что политическая изоляция также важна для давления на россию, и в этом вопросе мы все должны быть едины, потому что мы ясно видим, что россия не хочет мира

- добавила она.

Дополнение

Европейские сторонники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против главы кремля владимира путина после его неявки на долгожданные переговоры в Турции между Киевом и москвой.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "давить на путина" на фоне неопределенности относительно мирных переговоров в Турции.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Джон Хили
Кайя Каллас
Албания
Европейский Союз
Великобритания
Турция
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90