ЕС одобрил 17-й пакет санкций против рф, новые ограничения уже в работе - Каллас

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник в X, пишет УНН.



ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, направленный против почти 200 судов "теневого флота" - сообщила Каллас.

По словам Верховного представителя ЕС, новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.

Готовятся новые санкции против россии. Чем дольше россия ведет войну, тем жестче наш ответ - подчеркнула Каллас.

ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас

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Как сообщал Euractiv, в среду представители стран-членов ЕС согласовали 17-й по счету пакет санкций после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, который предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов для высокопоставленных российских политических и бизнес-чиновников.

Он, как сообщается, также включает запрет на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, вовлеченных в обход санкций, и списки почти 200 судов российского "теневого флота" для экспорта нефти, которые используются для обхода потолка цен на нефть на Западе.

По словам дипломатов ЕС, Венгрия и Словакия, две наиболее промосковские страны ЕС, которые остаются сильно зависимыми от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет из-за его относительной слабости, пишет Euractiv.

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