ЕС одобрил 17-й пакет санкций против рф, новые ограничения уже в работе - Каллас

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"
Эксклюзив
07:47 • 15266 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

05:58 • 92315 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 69460 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 136017 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 99179 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 243430 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 127402 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 349620 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 97887 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 79424 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
40%
744мм
Популярные новости

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

20 мая, 01:41 • 54998 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

05:39 • 22335 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

05:59 • 38322 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

06:47 • 16451 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 40110 просмотра
публикации

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

05:58 • 92240 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 103997 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 129731 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 243376 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 349577 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 40502 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 58142 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 56660 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 141718 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 144926 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против рф, новые ограничения уже в работе - Каллас

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Новый пакет санкций ЕС нацелен на почти 200 российских кораблей. Также меры касаются гибридных угроз и нарушений прав человека.

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против рф, новые ограничения уже в работе - Каллас

Европейский Союз одобрил новый, 17-й, пакет санкций против россии, направленный в том числе на российский "теневой флот" танкеров для экспорта нефти, а также готовит новые ограничения против рф, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник в X, пишет УНН.

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, направленный против почти 200 судов "теневого флота"

- сообщила Каллас.

По словам Верховного представителя ЕС, новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека.

Готовятся новые санкции против россии. Чем дольше россия ведет войну, тем жестче наш ответ

- подчеркнула Каллас.

ЕС готовит новые санкции против россии после 17-го пакета - Каллас16.05.25, 12:45 • 1890 просмотров

Дополнение

Как сообщал Euractiv, в среду представители стран-членов ЕС согласовали 17-й по счету пакет санкций после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, который предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов для высокопоставленных российских политических и бизнес-чиновников.

Он, как сообщается, также включает запрет на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, вовлеченных в обход санкций, и списки почти 200 судов российского "теневого флота" для экспорта нефти, которые используются для обхода потолка цен на нефть на Западе.

По словам дипломатов ЕС, Венгрия и Словакия, две наиболее промосковские страны ЕС, которые остаются сильно зависимыми от импорта российских энергоносителей, поддержали пакет из-за его относительной слабости, пишет Euractiv.

Лидеры Европы хотят "закрутить гайки" санкциями путину после неявки в Турцию, обсудят на саммите с Зеленским - Politico16.05.25, 08:59 • 5728 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Brent
$65.40
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.35
Золото
$3,238.51
Ethereum
$2,525.49