У ЄС підтвердили узгодження 17-го пакету санкцій проти рф: фон дер Ляєн розповіла, що туди входить

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила узгодження 17-го пакету санкцій ЄС проти рф, вказавши, що до нього зокрема потрапили обмеження на доступ до технологій для поля бою і ще 189 суден "тіньового флоту" рф для експорту нафти, пише УНН.

Я вітаю погодження щодо нашого 17-го пакету санкцій проти росії. Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій для поля бою. І ми внесли до списку ще 189 суден "тіньового флоту", щоб націлитись на російський енергетичний експорт - повідомила фон дер Ляєн у X.

"Ця війна має закінчитися. Ми продовжуватимемо чинити сильний тиск на кремль", - наголосила голова Єврокомісії.

У ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії

Як пише Euractiv, у середу представники країн-членів ЄС узгодили 17-й за рахунком пакет санкцій після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, який передбачає заборону на видачу віз і заморожування активів для високопоставлених російських політичних і бізнес-посадовців.

Він, як повідомляється, також включає заборону на експорт хімікатів, які використовуються для виробництва зброї, торговельні обмеження для десятків компаній, залучених до обходу санкцій, і списки майже 200 суден російського "тіньового флоту" для експорту нафти, які використовуються для обходу стелі цін на нафту на Заході.

За словами дипломатів ЄС, Угорщина та Словаччина, дві найбільш промосковські країни ЄС, які залишаються сильно залежними від імпорту російських енергоносіїв, підтримали пакет через його відносну слабкість, пише Euractiv.

Тим часом Швеція та Фінляндія заявили, що пакет має бути схвалений їхніми національними парламентами. Очікується, що обидві країни схвалять ці заходи та повністю підтримають подальші санкції проти москви, заявили дипломати.

Схвалення надійшло після того, як у вівторок численні міністри та офіційні особи ЄС пообіцяли продовжувати вводити обмежувальні заходи щодо москви, щоб змусити її розпочати мирні переговори з Києвом. Міністри фінансів Швеції та Литви відкрито закликали до 18-го пакету санкцій після того, як росія проігнорувала встановлений ЄС у понеділок термін для 30-денного припинення вогню.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс також заявив у вівторок, що Брюссель "готовий працювати над продовженням тиску на агресора, росію, як з точки зору нових санкцій, так і з точки зору більш жорсткого впровадження" існуючих обмежувальних заходів, якщо мирна угода не буде досягнута.

Домбровскіс додав, що "найефективніший спосіб скоротити потік доходів для російської військової машини" - це обмежити доходи москви від експорту енергоносіїв.

Новий пакет санкцій, як повідомляється, буде офіційно схвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 травня.