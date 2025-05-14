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У ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

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Посли ЄС дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти росії. Також схвалено додаткові санкції за порушення прав людини та розповсюдження хімічної зброї.

У ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії

Посли країн-членів ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти росії, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти росії

- повідомив Йозвяк.

Паралельно, з його слів, посли ЄС також "схвалили додаткові санкції проти рф за порушення прав людини, гібридне втручання в усьому світі та розповсюдження хімічної зброї".

ЄС запровадить санкції проти "тіньового флоту" рф, до списку потраплять майже 150 суден - EUobserver13.05.25, 00:15 • 4016 переглядiв

Доповнення

За повідомленнями, 17-й пакет санкцій ЄС проти рф не містить серйозних економічних заходів проти кремля, а передбачає більше заморожень активів і заборону на видачу віз різним фізичним і юридичним особам, переважно російським громадянам і компаніям, пов’язаним із збройовою промисловістю. Він також, як повідомлялося, включає заборону на обслуговування в портах ЄС ще 98 суден з так званого тіньового флоту москви, завдяки чому загальна кількість суден у списку досягає 250. І, нарешті, він накладає експортні обмеження на 35 компаній, більшість з яких є російськими, але інші є казахськими, сербськими, турецькими та узбецькими.

Перед його ухваленням також було питання про те, чи буде включено в чорний список шість запропонованих китайських компаній, враховуючи те, що деякі європейські столиці побоюються надто засмучувати Китай, враховуючи широкі торговельні зв’язки між Брюсселем і Пекіном.

За словами офіційних осіб ЄС, як зазначається, мета полягає в тому, щоб ухвалити пропозицію під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку 20 травня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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