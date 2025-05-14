В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против россии

Послы стран-членов ЕС согласовали 17-й пакет санкций против россии, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против россии - сообщил Йозвяк.

Параллельно, с его слов, послы ЕС также "одобрили дополнительные санкции против рф за нарушение прав человека, гибридное вмешательство во всем мире и распространение химического оружия".

ЕС введет санкции против "теневого флота" рф, в список попадут почти 150 судов - EUobserver

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По сообщениям, 17-й пакет санкций ЕС против рф не содержит серьезных экономических мер против кремля, а предусматривает больше заморозок активов и запрет на выдачу виз различным физическим и юридическим лицам, преимущественно российским гражданам и компаниям, связанным с оружейной промышленностью. Он также, как сообщалось, включает запрет на обслуживание в портах ЕС еще 98 судов из так называемого теневого флота москвы, благодаря чему общее количество судов в списке достигает 250. И, наконец, он накладывает экспортные ограничения на 35 компаний, большинство из которых являются российскими, но другие являются казахскими, сербскими, турецкими и узбекскими.

Перед его принятием также был вопрос о том, будет ли включено в черный список шесть предложенных китайских компаний, учитывая то, что некоторые европейские столицы опасаются слишком огорчать Китай, учитывая широкие торговые связи между Брюсселем и Пекином.



По словам официальных лиц ЕС, как отмечается, цель состоит в том, чтобы принять предложение во время встречи министров иностранных дел блока 20 мая.