ЕС введет санкции против "теневого флота" рф, в список попадут почти 150 судов - EUobserver

Европейский Союз планирует внести в "черный список" 149 судов, помогающих россии обходить нефтяное эмбарго. Об этом сообщает EUobserver, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этим судам запретят заходить в порты ЕС и пользоваться европейскими морскими услугами. Кроме того, ожидается введение санкций против капитанов судов, а также 54 российских компаний и 14 человек.

Внесение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или получать услуги морских компаний ЕС, такие как страхование, ремонт или дозаправка после того, как решение вступит в силу 20 мая - пишет издание.

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Авторы указывают, что корабли "теневого флота" обычно представляют собой 240-метровые, "старые ржавые консервы", зарегистрированные в странах со слабыми правилами безопасности, плавающие без соответствующего страхования.

"И хотя Еврокомиссия обвиняет корабли в торговле в пользу россии, только 15 из 149 судов, указанные в документе, плавают под российским флагом", - говорится в статье.

Напомним

По информации Reuters, лидеры европейских стран на встрече по Украине попросили Европейскую комиссию ввести новые масштабные санкции против нефтяного и финансового секторов россии, если кремль не согласится на прекращение огня.

Правительство Германии вместе с европейскими партнерами планирует ввести санкции против россии, если требования о прекращении огня не будут выполнены. Подготовка к санкциям будет начата немедленно.

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