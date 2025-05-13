ЕС введет санкции против "теневого флота" рф, в список попадут почти 150 судов - EUobserver
Киев • УНН
Европейский Союз планирует запретить этим судам заходить в порты ЕС и пользоваться европейскими морскими услугами. Также ожидаются санкции против капитанов, 54 компаний и 14 человек.
Европейский Союз планирует внести в "черный список" 149 судов, помогающих россии обходить нефтяное эмбарго. Об этом сообщает EUobserver, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что этим судам запретят заходить в порты ЕС и пользоваться европейскими морскими услугами. Кроме того, ожидается введение санкций против капитанов судов, а также 54 российских компаний и 14 человек.
Внесение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или получать услуги морских компаний ЕС, такие как страхование, ремонт или дозаправка после того, как решение вступит в силу 20 мая
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Авторы указывают, что корабли "теневого флота" обычно представляют собой 240-метровые, "старые ржавые консервы", зарегистрированные в странах со слабыми правилами безопасности, плавающие без соответствующего страхования.
"И хотя Еврокомиссия обвиняет корабли в торговле в пользу россии, только 15 из 149 судов, указанные в документе, плавают под российским флагом", - говорится в статье.
Напомним
По информации Reuters, лидеры европейских стран на встрече по Украине попросили Европейскую комиссию ввести новые масштабные санкции против нефтяного и финансового секторов россии, если кремль не согласится на прекращение огня.
Правительство Германии вместе с европейскими партнерами планирует ввести санкции против россии, если требования о прекращении огня не будут выполнены. Подготовка к санкциям будет начата немедленно.
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